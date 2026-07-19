Gençler, Büyükşehir’le pastacılık ve aşçılık deneyimi kazandı; Beyaz Kalpler’de mezuniyet heyecanı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim

EĞİTİMLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde mezuniyet heyecanı yaşandı. “Pastacılık ve aşçılık” eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarına kavuştu. 14-18 yaş aralığındaki gençlere eğitim veren merkezde, örgün eğitime devam edemeyen gençler meslek alanlarında uygulamalı eğitim alarak istihdama kazandırılıyor. Proje kapsamında öğrencilere hem mesleki eğitim hem de psiko-sosyal destek sağlanıyor.

ÖĞRENCİLER VERİMLİ EĞİTİM DÖNEMİNİ BİTİRDİ

Gençleri hayata kazandıramaya yönelik sosyal hizmet projesi olarak faaliyete geçen merkezde; Barista, kuaförlük pastacılık, aşçılık grafik tasarım gibi alanlarda eğitimler veriliyor. Bir dönem boyunca haftanın 5 günü eğitim alan öğrenciler yılsonunda sertifika almaya hak kazanıyor. Öğrenciler eğitim süresi boyunca müzik ve cam boncuk gibi çeşitli hobi atölyelerine de katılma fırsatı buluyor. Gençler bu sayede; yalnızlaşmak yerine geleceklerine yön vermelerini kolaylaştıran

eğitimler alıyor.

MEZUNİYET SEVİNCİ ÖĞRENCİLERE NEŞE KATTI

Beyaz Kalpler’de düzenlenen mezuniyet törenine eğitmenler de katılırken, öğrenciler müzik performans gösterisi sergileyerek büyük alkış topladı. Hemen sonrasında mezuniyet sertifikalarını alan öğrenciler hep birlikte

mezuniyet pastasını kesti. Mezuniyet töreni, pastacılık atölyesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ikramların tadına bakıldıktan sonra günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.