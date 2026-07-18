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Darıca’da operasyon: Bin 513 fişek ele geçirildi

Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ve bin 513 fişek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Darıca'da operasyon: Bin 513 fişek ele geçirildi

18 Temmuz 2026 Cumartesi 11:41

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Gebze KOM Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Darıca’da operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 2 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca, bin 443 adet 9x19 milimetre çapında fişek ile 70 adet 7,65x17 milimetre çapında fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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