Gebze'de İrade Nöbeti

Zinnur Büyükgöz, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurumlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli İrade Meydanında Anlamlı Buluşma

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programda, şehitler

rahmetle anılırken gazilere minnet duyguları ifade edildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Program boyunca 15 Temmuz ruhunu yaşatan konuşmalar, ezgiler ve anma

etkinlikleri gerçekleştirildi.

Başkan Büyükgöz: "Zafer Daima İnananlarındır"

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 15 Temmuz gecesinin milletin

iradesine sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada, bu akşam da yine irade bizim. Zafer bizim. Çünkü zafer daima İnananlarındır."

Başkan Büyükgöz, milletin birlik ve beraberliği sayesinde hain darbe girişiminin bertaraf edildiğini vurgulayarak, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

15 Temmuz Ruhunu Anlatan Konuşmalar

Programda Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit dae günün anlam ve önemine ilişkin bir

konuşma gerçekleştirdi. 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığa sahip

çıktığı unutulmaz bir destan olduğunu ifade eden Kaymakam, şehitleri rahmetle,

gazileri ise minnetle andı.

Gecenin konuşmacısı olarak programa katılan Dr. Ömer Demirbağ, 15 Temmuz'un toplumsal

hafızadaki yerini ve milli birlik ruhunu ele alan bir söyleşi gerçekleştirdi.

15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan da o gece yaşadıklarını vatandaşlarla paylaşarak

duygu dolu anlar yaşattı.

Marşlar ve Milli Ezgiler

Sunuculuğunu Ramazan Zor'un üstlendiği programda milli birlik ve beraberlik teması ön planda tutuldu. Sanatçı Resul Aydemir ise seslendirdiği marşlar ve milli ezgilerle

geceye anlam kattı. Meydanı dolduran vatandaşlar, eserleri hep birlikte söyleyerek 15 Temmuz ruhunu bir kez daha yaşadı. Dualar ve

anma programıyla devam eden 15 Temmuz İrade Nöbeti, birlik ve beraberlik mesajlarının verilmesinin ardından sona erdi.