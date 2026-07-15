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10. Yıl Dönümünde 15 Temmuz Şehitleri Mevlid-i Şerif ve Dualarla Anıldı

10. Yıl Dönümünde 15 Temmuz Şehitleri Mevlid-i Şerif ve Dualarla Anıldı Vali İlhami Aktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Dönümü Anma Programı

10. Yıl Dönümünde 15 Temmuz Şehitleri Mevlid-i Şerif ve Dualarla Anıldı

15 Temmuz 2026 Çarşamba 15:12

Fevziye Camii’nde düzenlenen programa; Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Deniz Eğitim- Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Dr. Olgun Öner, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazından önce 15 Temmuz’daki şehitlerimiz ve bugüne kadar kutsal değerlerimiz uğruna şehitlik mertebesine erişen tüm şehitlerimiz ile merhum gazilerimiz, okunan Kur’an tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından edilen dualar ile anıldı.
İlimizdeki tüm camilerde eş zamanlı olarak öğle namazı öncesinde 15 Temmuz’daki şehitlerimiz ile bugüne kadar kutsal değerlerimiz uğruna şehitlik mertebesine erişen tüm şehitlerimiz ve merhum gazilerimiz için Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlit ve dualar edildi.

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