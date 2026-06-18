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Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu kapılarını açıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Millet Bahçesi içerisinde yer alan “Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu”nu 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da hizmete açıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Seçim Beyannamesi’nde yer alan proje, Kocaeli’nin yeni turizm ve ziyaret noktalarından biri olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu kapılarını açıyor

18 Haziran 2026 Perşembe 12:02

 DEV AKVARYUM KAPILARINI AÇIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Millet Bahçesi’nde (Fuar Park) hayata geçirdiği yeni turizm ve yaşam alanı Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da kapılarını ziyaretçilere açacak. Akvaryum, daha sonra pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü 10.00-21.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

 

BÜYÜKAKIN BİR SÖZÜNÜ DAHA TUTTU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın 31 Mart 2024 Seçim Beyannamesi’nde yer alan Körfez Aqua Akvaryumu’nun açılışına sayılı günler kaldı. Vatandaşların keyifle vakit geçireceği akvaryum için ücret tarifeleri de belirlendi. 0-3 yaş çocuklar, şehit ve gazi yakınları, engelliler ile 65 yaş üstü ziyaretçilerden giriş ücreti alınmayacak. Giriş ücretleri; öğrenci için 100 TL, tam bilet için 300 TL olarak belirlendi. Ayrıca aile ziyaretlerinde kişi sayısına uygun makul ücretlendirmeler bulunuyor.

 

KITALAR TEMASIYLA TASARLANAN DEV AKVARYUM

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, ziyaretçilerine dünya su altı yaşamını bütüncül bir deneyimle sunmak amacıyla beş farklı kıta teması üzerine kurgulandı. Akvaryum alanında; Güney Amerika, Asya, Afrika, Avustralya, Avrupa kıtalarına özel dekorasyon ve tür dağılımı ile oluşturulmuş bölümler yer alıyor. Her bölüm, kıtaların doğal yaşam koşullarını yansıtan bitki örtüsü, jeolojik yapılar ve atmosfer tasarımlarıyla ziyaretçilere gerçekçi bir deneyim sunacak. Ayrıca “Körfez Akvaryumu” bölümü, İzmit Körfezi’nin yerel su altı canlılarına ve batık gemi dekoruna ev sahipliği yapıyor.

 

TÜRKİYE’DE İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin turizm potansiyeline yeni bir değer kazandırdığı Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu, sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor. Tesisin en ilgi çekici bölümlerinden biri olan 6 metre uzunluğundaki tünel, Türkiye’nin ilk ve tek zeminden başlayan tatlı su tüneli olma özelliğini taşıyor. Bunun yanı sıra 20 metrelik tuzlu su ana tüneli; mercanlar, batık gemi ve hazine kasası temalarıyla ziyaretçilere etkileyici bir su altı yolculuğu sunacak.

 

TEKNİK DONANIM VE CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ

2 bin 800 metrekare alan üzerine kurulan tesis; 31 teşhir akvaryumu, 9 karantina akvaryumu olmak üzere toplam 40 akvaryuma sahip. Akvaryumun su kapasitesi ise 1 milyon 300 bin litrenin üzerinde. Tesis içerisinde 60’tan fazla türde binlerce su canlısı bulunuyor. Öne çıkan türler arasında; aslan balığı, akya, orfoz, köpekbalığı, vatoz, müren, pacu, mersin balığı, asker balığı ve kırmızı kuyruklu kedi balığı yer alıyor. Tüm sistemlerde son teknoloji su filtrasyon altyapısı kullanılarak canlıların sağlıklı yaşam koşulları güvence altına alınıyor.

 

SES VE GÖRSEL TEKNOLOJİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DENEYİM

Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu ziyaretçilerine yalnızca görsel değil, işitsel ve interaktif bir deneyim de sunuyor. Noktasal hoparlör sistemi sayesinde her kıtaya özgü doğal sesler yalnızca ilgili alanlarda duyulurken, tesis genelindeki dijital ekranlar ziyaretçilere balık türleri ve tematik içerikler hakkında bilgi veriyor. Akvaryumda ayrıca akvaryum temalı ürünler ve çeşitli hediyelik eşyaların yer alacağı bir satış alanı ile ziyaretçilerin farklı su altı temalarında hatıra fotoğrafı çektirip satın alabilecekleri interaktif greenbox alanı bulunuyor.

 

ZİYARET BİLGİLERİ VE ÜCRET TARİFESİ

Tarifeler                                                                                Tarife Ücreti

Öğrenci                                                                                 100₺

Tam                                                                                 300₺

Aile (3 Kişi)                                                                                 500₺

Aile (4 kişi)                                                                                 600₺

Aile (5 kişi)                                                                                 700₺

Aile (6 Kişi)                                                                                 800₺

Aile (7 kişi)                                                                                 900₺

Aile (8 kişi)                                                                               1000₺

+Her birey için                                                                                 100₺

0-3 yaş                                                                            Ücretsiz

Şehit, gazi, engelli ve 65 yaş üstü                                                                            Ücretsiz

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