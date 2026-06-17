Büyükşehir’le şehir hayatına kısa bir mola

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kocaeli Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi iş birliğiyle düzenlenen “Aradığınız Kişiye Şu Anda Ulaşılamıyor: Şehir Hayatına Kısa Bir Mola” etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi

ŞEHİR YAŞAMINA KISA BİR MOLA

Daha önce düzenlenen “Aradığınız Kişiye Şu Anda Ulaşılamıyor, Kocaeli’nin Kadınları Dijital Detoksta” ve “Kocaeli’nin Kadınları Organik Kampta” etkinliklerinin ardından hayata geçirilen bu anlamlı buluşma, şehir yaşamının yoğun temposuna kısa bir mola vermek isteyen kadınları bir araya getirdi. Anne Şehir Yaşam Merkezi Gönül Bahçem Davet Evi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ın eşi Songül Aktaş, Prof. Dr. Figen Büyükakın ve Prof. Dr. Zeynep Cantürk’ün yanı sıra akademiden kamuya, eğitimden sağlığa, sanayiden ticaret hayatına kadar çeşitli gruplarından yaklaşık 200 çalışan kadın katıldı. Etkinlik kapsamında kadınlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi ve katılımcıların sosyal ve kültürel faaliyetler etrafında buluşturulması amaçlandı.

“HEM FİZİKSEL HEM RUHSAL OLARAK İYİ GELECEK”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, etkinliğin kadınların sosyal yaşam içerisinde güçlenmesine katkı sağlayan önemli bir buluşma olduğunu belirterek, “Kadınların günlük hayatın yoğun temposu içerisinde kendilerine zaman ayırabilecekleri, yeni deneyimler kazanabilecekleri ve birbirleriyle güçlü bağlar kurabilecekleri ortamlar oluşturmayı önemsiyoruz. ‘Aradığınız Kişiye Şu Anda Ulaşılamıyor’ adlı etkinlik serimizle kadınlarımızın hem fiziksel hem ruhsal iyi oluş hallerini desteklemeyi amaçlıyoruz” dedi.

ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE KATILDILAR

Program kapsamında katılımcılar; nefes çalışması, şapka süsleme atölyesi, kahve kültürü atölyesi ve çeşitli sosyal etkinliklere katılarak keyifli vakit geçirdi. Gönül Bahçem Davet Evi’nde gerçekleştirilen ikramların ardından İzmit Körfezi’nin eşsiz manzarası eşliğinde KO-MEK Müzik Grubu eğitmenleri tarafından müzik dinletisi sunuldu. Yaza merhaba niteliğindeki bu özel buluşma, katılımcılara samimi sohbetler ve güzel paylaşımlar için sıcak bir ortam oluşturdu.

MİLLİ TAKIMA HEP DESTEK, TAM DESTEK

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası’nda mücadele etmesinden dolayı programa kırmızı-beyaz kıyafetlerle katılan kadınlar, söyledikleri marşlarla milli takıma destek verdi. Böylece etkinlik, sosyal birlikteliğin ve milli heyecanın bir arada yaşandığı anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

“KEMİK ERİMESİNE DİKKAT EDİN”

Programın önemli bölümlerinden biri de, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Cantürk tarafından gerçekleştirilen “Kemik Sağlığı ve Osteoporoz” konulu söyleşi oldu. Kadınlarda özellikle menopoz sonrası dönemde osteoporoz riskinin arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Cantürk, kemik sağlığının korunması için erken yaşlardan itibaren önlem alınması gerektiğini vurguladı.

“KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KAÇININ”

Prof. Dr. Zeynep Cantürk konuşmasında, “Osteoporoz, kemik yoğunluğunun azalması ve kemiklerin kırılgan hale gelmesiyle ortaya çıkan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Özellikle kadınlarda menopoz sonrası dönemde östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte kemik kaybı hızlanabilmektedir. Düzenli fiziksel aktivite yapmak, kalsiyum ve D vitamini açısından dengeli beslenmek, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmak kemik sağlığını korumada büyük önem taşımaktadır. Erken tanı ve düzenli sağlık kontrolleriyle osteoporozun olumsuz etkilerini en aza indirmek mümkündür” ifadelerini kullandı.

GÜNLÜK ŞEHİR TEMPOSUNDAN UZAKLAŞTILAR

Katılımcılar, söyleşi kapsamında kemik sağlığının korunmasına yönelik önemli bilgiler edinirken, uzmanlardan merak ettikleri sorulara da yanıt bulma fırsatı yakaladı. Nefes çalışmaları, kahve kültürü atölyesi, şapka süsleme atölyesi ve müzik dinletisiyle zenginleşen etkinlik, kadınların günlük yaşamın yoğun temposundan uzaklaşarak hem kendilerine zaman ayırmalarına hem de yeni sosyal bağlar kurmalarına katkı sundu.