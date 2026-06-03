Körfez'de 52. Altın Kiraz Festivali'nin tarihi belli oldu

Körfez ilçesinde bu yıl 52'ncisi düzenlenecek olan geleneksel Altın Kiraz Festivali'nin 10-12 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Körfez Belediyesi haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında 13 gündem maddesinin görüşülmesiyle yapıldı. Toplantıda, ilçenin kültürel hayatına renk katan ve simgesi haline gelen Altın Kiraz Festivali ile ilgili alınan kararlara da yer verildi.

Hazırlanan program kapsamında; el emekleri festivali, kortej yürüyüşü, halka açık kiraz dağıtımı, en iyi kiraz yetiştiricilerinin belirleneceği kiraz yarışması ve konserlerin düzenleneceği belirtildi.

İlimtepe yolunun 2. etap ihalesi 8 Haziran'da

Meclis üyelerinin geçmiş Kurban Bayramı’nı kutlayarak toplantıyı açan Başkan Şener Söğüt, ilçedeki önemli ulaşım yatırımlarından biri olan İlimtepe yoluna ilişkin de müjdeli bir haber paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İlimtepe yolunun ikinci etabı için ihaleye çıkılacağını belirten Başkan Söğüt, "Bizlerin de beklediği bir projeydi. 8 Haziran'da ihalesi yapılacak. 2 yıl gibi bir sürede tamamlanması bekleniyor. Bölge nüfus olarak her geçen gün artan bir bölge. Sosyal konutlar tamamlandı bir miktar daha sosyal konut yapılacak. İlçemize hayırlı olsun"

Toplantı, festival kararının yanı sıra diğer gündem maddelerinin de tek tek görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.

Toplantıda görüşülen Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu raporu doğrultusunda, yarım asrı deviren 52. Altın Kiraz Festivali'nin bu yıl 10-12 Temmuz tarihlerinde 3 gün boyunca sürecek bir şölenle yapılması kararlaştırıldı.