GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Başkan Büyükgöz, Şehrin Yeni Nefesi Pelitli Damgatepe Mesire Alanı’nda Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Zinnur Büyükgöz, Gebze’ye kazandırılan yeni yaşam alanlarından Pelitli Damgatepe Mesire Alanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Doğayla iç içe vakit geçiren ailelerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, alanı gezerek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Başkan Büyükgöz, Şehrin Yeni Nefesi Pelitli Damgatepe Mesire Alanı'nda Vatandaşlarla Buluştu

01 Haziran 2026 Pazartesi 14:08

 Ailelerin dinlenebileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanların önemine değinen Başkan Büyükgöz, Pelitli Damgatepe Mesire Alanı’nın Gebze’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Başkan Büyükgöz’e Teşekkür

Pelitli Mesire Alanı’nı aileleriyle birlikte ziyaret eden vatandaşlar, ilçeye kazandırılan sosyal yaşam alanı dolayısıyla Başkan Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Doğayla iç içe, huzurlu ve modern bir alanın Gebze’ye değer kattığını ifade eden vatandaşlar, özellikle çocukların güvenle vakit geçirebildiği alanlardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Büyükgöz’le sohbet etme fırsatı bulan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.


“Şehrin nefes alacağı alanları artırıyoruz.”

Mesire alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, yaptığı değerlendirmede, “Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Pelitli Damgatepe Mesire Alanı da doğası, sosyal donatıları ve ferah yapısıyla şehrimizin yeni nefes noktalarından biri oldu.” dedi.


Doğayla İç İçe Yaşam Alanı

Yeşil dokusu, yürüyüş alanları, dinlenme noktaları ve sosyal kullanım alanlarıyla dikkat çeken Pelitli Damgatepe Mesire Alanı, vatandaşlardan da tam not aldı. Başkan Büyükgöz, alanın Gebze’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir’den 7 yılda 3 milyar TL’lik ulaşım desteği Büyükşehir’den 7 yılda 3 milyar TL’lik ulaşım...
Büyükşehir’den dernek başkanlarına proje turu Büyükşehir’den dernek başkanlarına proje turu
Teknoşehir’de dur durak yok Teknoşehir’de dur durak yok
Kocaeli TEM Otoyolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Kocaeli TEM Otoyolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu...
Gençliğin Başkenti Kocaeli’de dev bir organizasyon daha Gençliğin Başkenti Kocaeli’de dev bir organizasyon...
Gebze Millet Bahçesi, ulaşıma da nefes aldırdı Gebze Millet Bahçesi, ulaşıma da nefes aldırdı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir’den 7 yılda 3 milyar TL’lik...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında hayata geçirdiği büyük ölçekli projelerin yanı sıra...

Haberi Oku