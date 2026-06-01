Başkan Büyükgöz, Şehrin Yeni Nefesi Pelitli Damgatepe Mesire Alanı’nda Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Zinnur Büyükgöz, Gebze’ye kazandırılan yeni yaşam alanlarından Pelitli Damgatepe Mesire Alanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Doğayla iç içe vakit geçiren ailelerle sohbet eden Başkan Büyükgöz, alanı gezerek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi.

Ailelerin dinlenebileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği sosyal alanların önemine değinen Başkan Büyükgöz, Pelitli Damgatepe Mesire Alanı’nın Gebze’nin yeni cazibe merkezlerinden biri olacağını ifade etti.

Başkan Büyükgöz’e Teşekkür

Pelitli Mesire Alanı’nı aileleriyle birlikte ziyaret eden vatandaşlar, ilçeye kazandırılan sosyal yaşam alanı dolayısıyla Başkan Zinnur Büyükgöz’e teşekkür etti. Doğayla iç içe, huzurlu ve modern bir alanın Gebze’ye değer kattığını ifade eden vatandaşlar, özellikle çocukların güvenle vakit geçirebildiği alanlardan memnuniyet duyduklarını belirtti. Başkan Büyükgöz’le sohbet etme fırsatı bulan vatandaşlar, yapılan hizmetlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.



“Şehrin nefes alacağı alanları artırıyoruz.”

Mesire alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükgöz, yaptığı değerlendirmede, “Hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte huzur içinde vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ediyoruz. Pelitli Damgatepe Mesire Alanı da doğası, sosyal donatıları ve ferah yapısıyla şehrimizin yeni nefes noktalarından biri oldu.” dedi.



Doğayla İç İçe Yaşam Alanı

Yeşil dokusu, yürüyüş alanları, dinlenme noktaları ve sosyal kullanım alanlarıyla dikkat çeken Pelitli Damgatepe Mesire Alanı, vatandaşlardan da tam not aldı. Başkan Büyükgöz, alanın Gebze’ye hayırlı olması temennisinde bulunarak vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.