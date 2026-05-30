KOSTÜ öğrencilerinden Kızılay’a anlamlı destek

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölümü öğrencileri, Türk Kızılay iş birliğiyle örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. 12 kişilik öğrenci ekibi tarafından yürütülen ve 10 hafta süren proje kapsamında, kent genelinde gerçekleştirilen kan bağışı çalışmalarına aktif destek sağlandı.

30 Mayıs 2026 Cumartesi 12:51

180 ÜNİTE KAN TOPLANDI
Öğrenciler, proje boyunca özellikle Yeni Cuma Kan Merkezi, Yahya Kaptan Kan Merkezi, Yeni Cuma Meydanı ve Gölcük Mobil Kan Bağışı noktalarında görev alarak vatandaşların bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi ve bağış sürecinin desteklenmesinde aktif rol üstlendi. Yürütülen çalışma sonucunda toplam 180 ünite kan bağışının toplanmasına katkı sağlandı. Öğrenciler, hem toplumsal farkındalık oluşturmayı hem de kan bağışının önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.

ANLAMLI ÇALIŞMA
Projeye katılan öğrenciler, “Bir ünite kanın bir hayat kurtarabileceği bilinciyle hareket ettik. İnsanlara ulaşmak, onları bilgilendirmek ve bu sürecin bir parçası olmak bizim için çok değerliydi” ifadelerini kullandı. Kızılay yetkilileri ise gençlerin projeye gösterdiği ilgi ve özverili çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek öğrencilere teşekkür etti.
