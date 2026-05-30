Geotekstil teknolojisi yerinde incelendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’ndan görevlendirdiği bir heyet, “İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi” kapsamında kullanılan ileri teknolojileri ve geotekstil tüp uygulamalarını yerinde incelemek amacıyla Hollanda’da teknik temaslarda bulundu.

30 Mayıs 2026 Cumartesi 12:48

 YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER MASAYA YATIRILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “İzmit Körfezi Dip Çamurunun Temizlenmesi Projesi” tüm hızıyla sürerken, projede kullanılan küresel teknolojileri yerinde incelemek amacıyla Hollanda’ya önemli bir teknik gezi gerçekleştirildi. Teknoloji çözüm ortağının ev sahipliğinde düzenlenen programda İzmit Körfezi’ni geleceğe taşıyacak yenilikçi çözümler ve küresel standartlar masaya yatırıldı.

 

DİP ÇAMURU PROJESİ HOLLANDA’DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Teknik temaslar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı heyeti, İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği Projesi’nin kapsamı, hedefleri ve bugüne kadar elde edilen başarılı sonuçlara ilişkin detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Bilgi ve deneyim paylaşımının ön plana çıktığı görüşmelerde, Kocaeli’de yürütülen çevre odaklı çalışmalar uluslararası platformda büyük takdir topladı.

 

GEOTEKSTİL TÜP TEKNOLOJİSİ YERİNDE İNCELENDİ

Ziyaretin en önemli başlıklarından birini, projede hayati bir rol oynayan geotekstil tüplerin üretim süreçleri oluşturdu. Teknolojiyi yerinde gözlemleyen heyet, daha sonra aynı yöntem ve teknoloji kullanılarak Hollanda’da başarıyla tamamlanmış olan saha uygulamalarını yerinde inceledi. Büyükşehir heyeti, İzmit Körfezi’ni sürdürülebilir bir ekosisteme kavuşturmak adına dünyadaki en yenilikçi ve modern teknolojilerin kente entegre edilmesine kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

