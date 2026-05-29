Antikkapı lezzeti zirveye taşıdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş., kış turizminin uğrak noktalarından biri olan Kuzuyayla’da sıcak içecekten sucuk ekmeğe, köfteden mobil kafe hizmetlerine kadar sunduğu zengin lezzet seçenekleriyle ziyaretçilere unutulmaz bir kış deneyimi yaşattı.

KUZUYAYLA’DA KIŞ SEZONU DOLU DOLU GEÇTİ

Eşsiz doğa manzaralarıyla her mevsim cazibe merkezi olan Kuzuyayla, bu yıl da kış sezonunda yoğun ilgi gördü. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlar, kış boyunca Kuzuyayla’da hem beyaz örtünün keyfini çıkardı hem de sıcak lezzetlerle keyifli molalar verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı A.Ş. tarafından işletilen tesisler, 1423 rakımlı zirvede misafirlere unutulmaz bir kış deneyimi sundu.

ANTİKKAPI İLE KIŞ MOLALARI UNUTULMAZ OLDU

Kar yağışının etkisiyle ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelen Kuzuyayla’da Antikkapı işletmeleri, sıcak içeceklerden aperatif lezzetlere kadar geniş ürün yelpazesiyle misafirlerini ağırladı. Teleferik bilet satış noktasının hemen altında yer alan Kartepe Derbent Taze Kruvasan & Kahve şubesi ile başlayan sıcak karşılama, Kuzuyayla’da hizmet veren Köftemiz Restoran’da sunulan sucuk ekmek ve köfte ekmek gibi klasik lezzetlerle devam etti.

ZİYARETÇİLERE HER NOKTADA HİZMET

Antikkapı, Kuzuyayla’da yalnızca Köftemiz Restoran ile sınırlı kalmayarak alanın farklı noktalarında kurduğu satış alanlarıyla ziyaretçilere kolay erişim imkânı sundu. Tiny House’lar, mobil satış noktaları ve Hızır 41 Tırı aracılığıyla verilen hizmetler sayesinde vatandaşlar karla kaplı manzara eşliğinde sıcak içeceklerini yudumlayarak keyifli anlar yaşadı. Özellikle salep ve sıcak çikolata gibi kışın vazgeçilmez lezzetleri ziyaretçilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer aldı. Sucuk ekmek ve köfte ekmek gibi geleneksel tatlar ise ziyaretçilere karla kaplı doğanın tadını çıkarırken lezzetli molalar verme fırsatı sundu.

ZİRVEDE KEYİFLİ ALIŞVERİŞ İMKÂNI

Kuzuyayla’da hizmet veren Antik Kafe satış noktası da sezon boyunca ziyaretçilerin uğrak duraklarından biri oldu. Satış noktasında hediyelik eşyalardan atkı, bere ve eldivene, peluş oyuncaklardan çeşitli atıştırmalıklara kadar pek çok ürün ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Doğayla iç içe atmosferi, sunduğu hizmetler ve lezzet duraklarıyla Kuzuyayla bu yıl da kış sezonunu yoğun ilgiyle tamamlayarak ziyaretçilerine keyifli anılar bıraktı.

KARTEPE TELEFERİK İLE ZİRVEYE YOLCULUK

Kuzuyayla’ya ulaşımda önemli bir rol üstlenen Kartepe Teleferik, sunduğu yaklaşık 22 dakikalık yolculukla ziyaretçilere hem konforlu hem de manzara dolu bir deneyim yaşattı. Teleferikle zirveye ulaşan vatandaşlar, Kuzuyayla’da Antikkapı’nın sunduğu lezzet duraklarında mola vererek kış manzarasının keyfini çıkardı.