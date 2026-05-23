Gebze Millet Bahçesi’nde hem huzur var, hem hayat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 435 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiği Gebze Millet Bahçesi, baharın gelişiyle birlikte vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği bir yaşam alanına dönüştü. Geniş yeşil alanları, biyolojik göleti, modern donanımları ve sunduğu sosyal olanaklarla huzur veren Millet Bahçesi, her yaştan insanın keyifli vakit geçirdiği bir yer haline geldi.

DOĞAL GÜZELLİKLER SUNUYOR

Hayata geçirdiği projelerde toplumun her kesimine hitap eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir topluyor. Özellikle şehir merkezinin kalabalığından uzaklaşmak isteyen aileler ve doğaseverler, Büyükşehir’in kente kazandırdığı doğal alanlarda vakit geçirmeyi tercih ediyor. Bu noktada eski askeri kışla alanı üzerine kurulan Gebze Millet Bahçesi, sunduğu doğal güzelliklerle öne çıkan adreslerin başında geliyor. Günün her saatinde farklı bir hareketliliğe sahne olan Millet Bahçesi, sabah yürüyüşleriyle başlayan günün, akşam saatlerinde aile buluşmalarıyla devam ettiği canlı bir sosyal yaşam alanı haline geldi.

ŞEHRİN ORTASINDA DOĞA VE SESSİZLİK ALANI

Sultan Orhan Mahallesi’nde bulunan Millet Bahçesi, geniş yeşil alanları, peyzaj düzenlemeleri ve gölgelik dinlenme noktalarıyla Gebze’de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların ilk adreslerinden biri oldu. Şehir merkezinde olmasına rağmen sunduğu sakin atmosfer, alanı özellikle bahar aylarında cazibe merkezine dönüştürüyor.

BİYOLOJİK GÖLET VE MANZARA NOKTALARI

Proje içerisinde yer alan 12 bin 600 metrekarelik biyolojik gölet, doğal görünümü ve çevresindeki yürüyüş alanlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle gün batımı saatlerinde oluşan manzara, vatandaşların en çok vakit geçirdiği ve fotoğraf çektiği noktalar arasında yer alıyor.

SPOR VE AKTİF YAŞAM ALANLARI

Gebze Millet Bahçesi yalnızca dinlenme değil, aynı zamanda aktif yaşam merkezi olarak da öne çıkıyor. Bu bağlamda 6,5 kilometrelik yürüyüş yolu, 5,2 kilometrelik bisiklet parkuru, futbol ve basketbol sahaları ile açık spor alanları gençler tarafından yoğun şekilde kullanılırken, sabah ve akşam saatlerinde yaşanan hareketlilik, şehir hayatının yoğun temposu içinde vatandaşlara geniş bir nefes alanı sunuyor.

AİLELER, GEBZE MİLLET BAHÇESİ’Nİ ÇOK SEVDİ

Gebze Millet Bahçesi içerisinde yer alan üç farklı çocuk oyun alanı ve Lokomotif Çocuk Köyü, ailelerin en çok tercih ettiği bölümler arasında bulunuyor. Geniş piknik alanları ise özellikle hafta sonları ailelerin doğayla iç içe vakit geçirmesine imkân sağlıyor.

SOSYAL YAŞAMIN YENİ MERKEZİ

Gebze Millet Bahçesi; kütüphane, kafeler, restoranlar ve dinlenme alanlarıyla yalnızca bir yeşil alan değil, gün boyu yaşayan bir sosyal yaşam merkezi haline geldi. Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kütüphane, sessiz ve verimli çalışma ortamıyla dikkat çekiyor.

ULAŞIM VE ALTYAPIYLA KOLAY ERİŞİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ulaşım yatırımları kapsamında bölgeye yaklaşık 5 kilometrelik yeni yol kazandırıldı. Kavşak düzenlemeleri ve 740 araç kapasiteli otopark alanı ile Millet Bahçesi’ne erişim kolay ve konforlu hale getirildi.

GEBZE’NİN YENİ NEFES ALANI

Doğa, spor ve sosyal yaşamın bir araya geldiği büyük bir şehir yaşam alanı olarak öne çıkan Gebze Millet Bahçesi, Gebzeliler tarafından çok sevildi. Çocuk seslerinin yürüyüş yollarına karıştığı, gençlerin spor yaptığı, ailelerin huzurla vakit geçirdiği bu alan, Gebze’nin yeni kent kimliğinin en güçlü simgelerinden biri olarak gösteriliyor.