Kağıtspor’dan er meydanına ve pistlere uzanan başarı hikayesi

Kağıtspor Kulübü, tekerlekli sürat pateninden güreşe uzanan farklı branşlarda elde ettiği derecelerle dikkat çekerken, sporcuları Türkiye şampiyonasına katılım hakkı ve milli takım başarısıyla önemli bir haftayı geride bıraktı.

05 Mayıs 2026 Salı 10:49

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, farklı branşlarda elde ettiği derecelerle yine adından söz ettirdi. Tekerlekli sürat pateninden er meydanlarına kadar uzanan başarılar, kulübün çok yönlü gücünü bir kez daha ortaya koydu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, başarılı bir haftayı daha geride bıraktı. 29 Nisan’da gerçekleştirilen Tekerlekli Sürat Pateni Kocaeli İl Birinciliği yarışlarında Kağıtspor sporcuları adeta podyumu domine etti. Farklı kategorilerde 11 sporcu derece elde ederek Türkiye Şampiyonası 1. etap yarışlarına katılma hakkı kazandı. 
 
  Türkiye derecesi ve milli takım gururu 
  7-30 Nisan tarihleri arasında Kars’ta düzenlenen U15 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda Kağıtsporlu Uğur Sapaz, 57 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak önemli başarıya imza attı. Bu derecesiyle milli takıma katılmaya hak kazanan genç sporcu, kulübe büyük gurur yaşattı. Aynı organizasyonda Kağıtspor antrenörü Mustafa Çekiç ise "en centilmen antrenör" seçilerek fair-play ruhunun en güzel örneklerinden birini sergiledi. 
 
  Er meydanlarında Kağıtspor imzası 
  Kağıtspor farklı illerde gerçekleşen geleneksel yağlı güreşlerde de başarısını sürdürdü. Balıkesir 18. Edremit Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Başpehlivan Serhat Balcı ikinci olarak kürsüde yer alırken, Antalya 27. Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde ise başaltı kategorisinde mücadele eden Emre Gürbüz üçüncülük elde etti. 

