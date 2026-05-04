Büyükakın, Hıdırellez Bayramı’nı kutladı

Hıdırellez’in insanlığa şefkat, merhamet ve iyilikle getirmesi temennisinde bulunan Başkan Büyükakın mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyanın ortak kültürel mirası olan Hıdırellez, aynı zamanda bereketin müjdecisidir. Dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu günlerde Hıdırellez yalnızca baharın gelişi değil, yorgun dünyaya yöneltilmiş bir merhamet çağrısıdır.

Dilerim ki bu anlamlı gün; ayrılıklar yerine yakınlaşmayı, öfke yerine hikmeti çoğaltsın. Kalpleri birbirine yaklaştıran bir merhamet dili olsun.

Bu duygularla aziz milletimizin ve tüm gönül coğrafyamızın Hıdırellez Bayramı’nı tebrik ediyor; şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Gönüllerimizdeki umutların yeşerdiği, kardeşlik bağlarımızın güçlendiği bu güzel günde dualarınız kabul, bayramınız kutlu olsun.”