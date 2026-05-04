GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın, Hıdırellez Bayramı’nı kutladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yayımladığı mesajla hemşerilerinin Hıdırellez Bayramı’nı kutladı.

Büyükakın, Hıdırellez Bayramı'nı kutladı

04 Mayıs 2026 Pazartesi 14:47

 Hıdırellez’in insanlığa şefkat, merhamet ve iyilikle getirmesi temennisinde bulunan Başkan Büyükakın mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Orta Asya’dan Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğrafyanın ortak kültürel mirası olan Hıdırellez, aynı zamanda bereketin müjdecisidir. Dünyanın zor bir süreçten geçtiği bu günlerde Hıdırellez yalnızca baharın gelişi değil, yorgun dünyaya yöneltilmiş bir merhamet çağrısıdır.

Dilerim ki bu anlamlı gün; ayrılıklar yerine yakınlaşmayı, öfke yerine hikmeti çoğaltsın. Kalpleri birbirine yaklaştıran bir merhamet dili olsun.

Bu duygularla aziz milletimizin ve tüm gönül coğrafyamızın Hıdırellez Bayramı’nı tebrik ediyor; şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Gönüllerimizdeki umutların yeşerdiği, kardeşlik bağlarımızın güçlendiği bu güzel günde dualarınız kabul, bayramınız kutlu olsun.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze’de Fatih Sultan Mehmet Vefatının 545. Sene-i Devriyesinde Anıldı Gebze’de Fatih Sultan Mehmet Vefatının 545. Sene-i...
Hıdırellez Bayramı Kutlama Mesajı Hıdırellez Bayramı Kutlama Mesajı
Gebze Kültür ve Sanat Etkinlikleri Bu Hafta Sonu da Yoğun İlgi Gördü Gebze Kültür ve Sanat Etkinlikleri Bu Hafta Sonu...
Büyükşehir ekipleri, mahsur kalanları da kurtardı Büyükşehir ekipleri, mahsur kalanları da kurtardı
Kurban kesimini uygulamalı öğrendiler Kurban kesimini uygulamalı öğrendiler
İşçi ve emeğin kenti Kocaeli'de 1 Mayıs halaylarla kutlandı İşçi ve emeğin kenti Kocaeli'de 1 Mayıs halaylarla...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze’de Fatih Sultan Mehmet Vefatının 545....
Fatih Sultan Mehmet, vefatının 545. sene-i devriyesi dolayısıyla Gebze Kültür Merkezi’nde düzenlenen...

Haberi Oku