“Doku Renk ve İzler”, ilmek ilmek bu sergide

DÜNYA SANAT GÜNÜ’NE ANLAM KATAN ÇALIŞMA





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Sanayi Kenti Kocaeli” kimliğini gerçekleştirdiği çalışmalarla sanatın merkezi haline getiren çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde, Dünya Sanat Günü’ne özel muhteşem bir sergiye ev sahipliği yapıldı. Geleneksel tekstil üretim biçimlerini doğanın kendi içindeki uyumu ile bütünleştiren Marmara Üniversitesi GSF Tekstil Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Gül Bolulu’nun “Doku Renk ve İzler” adlı Tekstil Lif Sanat Sergisi, Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açıldı. Doğa ananın katkılarla ortaya çıkan sergi; hafızası ve içinde barındırdığı insan hikâyeleriyle Dünya Sanat Günü’ne anlam kattı.





SERGİ ÖNCESİNDE SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ





Sanatçı Gül Bolulu, sergi açılışı öncesinde bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye çok sayıda sanatseverin yanı sıra Bolulu’nun hocası Prof. Günay Atalayer ile Marmara ve Kocaeli’deki üniversitelerde görev yapan akademisyenler katıldı. Gül Bolulu söyleşinde bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli kentlerinde açtığı sergiler ile bu sergilerdeki eserlerinde kullandığı teknikler hakkında bilgi verdi. Barkovizyon eşliğinde eserlerini izleyenleri ile paylaşan Bolulu, doğal malzeme ile yapılan çalışmaların bozulmadan kaldığını, bunun da doğanın bir nimeti olduğunu kaydetti. Dokunmuş Ağaçlar Projesi’ndeki eserlerine değinen sanatçı amacının, ağaçların insanlık için olan önemine dikkat çekmek olduğunu ifade etti.





HER AĞACA BİR HUMBABA LAZIM





Öte yandan söyleşide sanatçının çalışmalarını devam ettirdiği “Dokuma Grubu” gündeme geldi. Gül Bolulu, bu grup içindeki bir çalışmasında kenevir ve keten malzemesini kullanarak Sümer Mitolojisi’nde yer alan Humbaba karakterini dokuduğunu söyledi. Dev bir canavara benzeyen insan biçimli figür olan Humbaba’nın ağaçları koruduğuna olan inancı dile getiren sanatçı, “3 metrelik bir eser olmuştu. Keten ve kenevir malzemesini kullanarak dokudum” dedi. Çalışmayı barkovizyondan gösteren Bolulu’ya konuklar; “Ağaç ve ormanların korunması için her ormana bir Humbaba gerekiyor” yorumunu yaptı. Söyleşinin sonunda konuklar arasında yer alan Kocaeli Bölge Tiyatrosu’nun kurucusu Burhan Akçin, lif sanatının insan ve halkla içi içe bir sanat olduğunu söyleyerek, hayat verdiği eserler için Gül Bolulu’ya teşekkür etti. Akçin, sanatçıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çiçeğini takdim ederek başarılarının devamını diledi. Kocaeli Sanat Galerileri Şefi Ümran Şirin de sanatçı Gül Bolulu’ya Sanat Günü’nde kendileriyle birlikte olduğu için teşekkür etti.





GÜL BOLULU’DAN BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR





Söyleşinin ardından Seka Sanat İhtisas Merkezi’nin sergi salonundaki açılışa geçildi. Burada konuklara yönelik bir konuşma yapan Gül Bolulu, eserlerini Kocaelili sanat severlerle buluşturma imkanı verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Bolulu’ya teşekkür çiçeğini ise konuklar arasında yer alan hocası Prof. Günay Atalayer takdim etti. Atalayer öğrencisi ile gurur duyduğunu belirterek, sanatseverlerin Dünya Sanat Günü’nü de kutladı.





32 ESER, MİTOLOJİK KAHRAMANLAR





İçinde birbirinden önemli mitoljik kahramanların betimlendiği "Zamanın Lifleri" başlıklı sergisinde toplam 32 eser yer alıyor. Keten, kenevir ve doğanın içinde malzemelerin kullanımıyla şekillenen sergi, 3 Mayıs Pazar gününe kadar, Pazartesi günleri hariç, 09.00-18.00 arasında ziyaret edilebilecek. Zamanın içinde şekillenen öykülerin liflerle dokunduğu sergi Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde sanatseverleri bekliyor.





