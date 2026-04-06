Büyükşehir, personelini eğitimlerle güçlendiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı personeli, KBRN ve sivil savunma eğitimine tabi tutuldu.



Eğitimde personel, KBRN olaylarına yerel koşulları dikkate alarak yaklaşma konusunda farkındalık kazandı.





KBRN VE SİVİL SAVUNMANIN TEMEL BİLGİLERİ PAYLAŞILDI



Eğitim sürecinde KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) tehditlerinin genel çerçevesi, bu tür olaylarda karşılaşılabilecek riskler ve temel korunma yöntemleri ele alındı. Ayrıca sivil savunma kapsamında afet ve acil durumlara hazırlık, doğru davranış biçimleri ve bireysel güvenlik uygulamalarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Program, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü uzmanlarının katkılarıyla örnek olaylar ve senaryo temelli anlatımlarla uygulamaya dönük bir içerikte gerçekleştirildi.





BÖLGESEL RİSKLER VE DEĞİŞEN TEHDİTLER ELE ALINDI



Eğitimde bölgenin sanayi yoğunluğu, lojistik hareketliliği ve kritik altyapı unsurlarından kaynaklanan risklerin yanı sıra değişen tehdit ortamının ortaya çıkardığı yeni nesil riskler de değerlendirildi. Bu kapsamda personel, KBRN olaylarına yerel koşulları dikkate alarak yaklaşma konusunda farkındalık kazandı. Daire başkanlığı personelinin tamamının katılım sağladığı eğitimle kurumsal hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi ve olası afet ile acil durumlara karşı daha etkin bir müdahale yaklaşımının geliştirilmesi hedeflendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, afetlere karşı dirençli bir şehir oluşturma hedefi doğrultusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.





