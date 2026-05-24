Vali İlhami Aktaş, Polis ve Jandarma Uygulama Noktalarını Ziyaret Ederek Denetimlerde Bulundu

Kurban Bayramı tatilinde kazaları en aza indirmek için İlimiz genelinde Emniyet ve Jandarma birimleri vatandaşımızın trafik güvenliği için denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı tatilinde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla başlatılan denetimler kapsamında Polis ve Jandarma Uygulama Noktalarındaki denetimlere katıldı, yapılan uygulamalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı.

İlk Ziyaret Kartepe Polis Noktasına Gerçekleşti

Vali İlhami Aktaş ilk ziyaretini Kartepe Polis Noktasına gerçekleştirerek görevli polis ekiplerini ziyaret etti.

Kartepe Kaymakamı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt’un eşlik ettiği ziyarette Vali İlhami Aktaş, denetim defterini imzalamasının ardından polis ekipleri ile bir süre sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı, bayramlarını tebrik ederek her birine kolaylıklar diledi.

Kontrol noktasında durdurulan araçların trafik kurallarına uyumları noktasında denetimlere katılan Vali Aktaş, vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ederek, trafik tedbirlerini hatırlattı.

Vali Aktaş, Çayırköy Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığında Basın Açıklamasında Bulundu

Vali İlhami Aktaş, ziyaretlerine kendisine eşlik eden İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ile birlikte Çayırköy Jandarma Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığında devam ederek burada incelemelerde bulundu, Jandarma ekiplerinin bayramlarını kutlayarak kolaylıklar diledi.

Valiliğimizce alınan trafik tedbirleri ile ilgili basın açıklaması yapan Vali İlhami Aktaş, Kurban Bayramı boyunca vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu.

Vali İlhami Aktaş, bayram tatili boyunca trafik tedbirlerinin kesintisiz uygulanacağını belirtti.

Kocaeli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı denetleme defterini imzalayan Vali İlhami Aktaş, Jandarma Otoyol Komutanı Ütğm. Hasan Yılmaz’dan trafik akışı ve genel durum hakkında bilgi aldı.

Gebze Uygulama Noktası Ziyaret Edildi

Ziyaretlerine devam eden Vali İlhami Aktaş, daha sonra Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt ile birlikte Gebze Uygulama Noktasına geçti.



Denetleme defterini imzalayan Vali Aktaş, trafik denetimleri yapan ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek buradaki ekiplerin de bayramlarını kutladı.

Son Olarak Karamürsel Dereköy Polis Uygulama Noktası Ziyaret Edildi

Gün boyu trafik uygulama noktalarını ziyaret edip denetimleri yerinde gözlemleyen Vali İlhami Aktaş son olarak Karamürsel Dereköy Polis Uygulama Noktası ile ziyaretlerine devam etti.

Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt’un eşlik ettiği Vali Aktaş, buradaki uygulama noktasında da denetleme defterini imzaladı.

Denetleme defterini imzalamasının ardından, sahada görev yapan güvenlik güçlerimiz ile bir süre hasbihal eden Vali İlhami Aktaş, ekiplere çalışmalarında kolaylıklar dileyerek hayırlı bayramlar temennilerini iletti.