Yavru tilki Ormanya’da şifa buluyor

Trafik kazası sonucu yaralandığı tespit edilen yavru tilki, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ormanya’da hayata geçirilen “Kocaeli Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi”nde yeniden hayata tutundu. Ormanya’daki merkezde tedavi edilen yavru tilki, kısa sürede sağlığına kavuşma yolunda önemli bir mesafe kat etti.

UMUT DOLU YOLCULUK ORMANYA’DA BAŞLADI

Kocaeli’nin kırsal kesiminde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yavru tilki, vakit kaybedilmeden Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ulaştırıldı. Uzman veteriner hekimler tarafından gerçekleştirilen muayene sonucunda yavru tilkini trafik kazası geçirdiği tespit edildi.

YAVRU TİLKİ KORUMA ALTINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin doğaya ve yaban hayata verdiği önem doğrultusunda koruma altına aldığı yavru tilki, Ormanya’da tedavi ve rehabilitasyon sürecinde bulunuyor. Geldiğinde yaklaşık 930 gram ağırlığında olan yavru tilki, uygulanan tedavi ve beslenme desteği sayesinde bugün 1 kilo 500 grama ulaştı. Veteriner hekimler tarafından düzenli olarak takip edilen tilkinin genel sağlık durumunda her geçen gün olumlu gelişmeler kaydediliyor.





BAKIM SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Ormanya’daki uzman ekipler, yavru tilkinin doğal yaşam becerilerini kaybetmemesi amacıyla bakım sürecini büyük bir hassasiyetle sürdürüyor. İnsan etkileşiminin minimum seviyede tutulduğu rehabilitasyon programı ile tilkinin doğaya döndüğünde yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi hedefleniyor.

DOĞAYA DÖNÜŞ GÜNÜNÜ BEKLİYOR

Sağlık durumu her geçen gün daha iyiye giden yavru tilkinin, veteriner hekimlerin yapacağı değerlendirmelerin ardından yeterli olgunluğa ve sağlık seviyesine ulaştığında doğal yaşam alanına bırakılması planlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaban hayatını koruma çalışmalarının merkezi konumunda bulunan Ormanya’da bakım ve rehabilitasyon süreci devam eden yavru tilki, yeniden güç kazanarak doğaya dönüş gününü bekliyor.