banner1344
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaelispor yeni sezon formalarını kısa film tadında kliple tanıttı

Kocaelispor, 60. yıl formalarını dünden bugüne miras ve emaneti koruma temalı tarihin izlerini taşıyan bir filmle tanıttı. Forma tanıtım filminde kulübün kurulu

Kocaelispor yeni sezon formalarını kısa film tadında kliple tanıttı

12 Temmuz 2026 Pazar 10:25

Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun başlamasına sayılı günler kala kulüplerden forma tanıtım reklamları gelmeye devam ediyor. Camiada heyecan uyandırmak ve taraftarla bağı kuvvetlendirmek için tarihi ve unutulmaz isimlerini forma tanıtım reklamlarına taşıyan kulüplerden biri de Kocaelispor oldu. Kulüp tarihinde 1966 yılındaki ilk forma ile 60 yıl sonraki formayı bir araya getiren reklam filminde yeşil-siyahlılar, kurucularından Nasut Kayalı’yı, ilk antrenörleri olan takım kaptanları Avni Kalkavan’ı ve ilk kalecisi Sümer Yüzer’i de günümüze ulaştırdı. Kurucu isimlerin 60 yıl sonrasına dair temennilerinin gerçekleştiğini anlatan Kocaelispor’un tanıtım videosunda formanın kutsallığına ve emanetin korunmasına da dikkat çekildi. Forma tanıtım videosu saat 20.41’de kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Ünlü yönetmen Onur Ünlü de rol aldı
Kocaelispor’un forma tanıtım filminde, Körfez ekibinin sıkı taraftarı olan ünlü yönetmen Onur Ünlü de yer aldı. Ünlü’nün yanı sıra İzmitli dizi oyuncusu Serkan Börekyemez, İzmitli sosyal medya fenomeni Oğuzhan Alpdoğan, Hodri Meydan Taraftar Grubu’nun kurucularından Kör Hasan olarak bilinen Hasan Şen, Kocaelispor’un ilk yabancı futbolcularından Senad İbriç, camianın hayatta olan ilk kalecisi Sümer Yüzer ve Şehir Tiyatroları oyuncuları rol aldı.

Filmde kullanılan mekanlar da dikkat çekti
Tanıtım filmindeki mekanlar da dikkat çekti. Kocaelispor’un kuruluş yılında İzmit ilçesindeki Baç mevkiindeki kulüp binası aslına uygun olarak canlandırıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yakın zamanda hizmete açtığı Körfez Aqua isimli devasa akvaryum da çekimlerde kullanıldı. Klipte dikkat çeken bir diğer mekan ise kentin altın kemerli efsane sporcularından Karamürselli ünlü başpehlivan Ahmet Taşçı’nın mekanının kullanılması oldu.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yıldızlar Judo Avrupa Kupası Müsabakaları, İlimizde Düzenlenen Törenle Başladı Yıldızlar Judo Avrupa Kupası Müsabakaları, İlimizde...
Milli motosikletçiler ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli’de piste çıktı Milli motosikletçiler ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ...
Başkan Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral Başkan Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral
Vinsan Spor Kampüsü projesi ihaleye çıkıyor Vinsan Spor Kampüsü projesi ihaleye çıkıyor
Kocaelispor, 23 yaşındaki stoper Tanguy Zoukrou’yu kadrosuna kattı Kocaelispor, 23 yaşındaki stoper Tanguy Zoukrou’yu...
Kağıtsporlu Seçkin Duman, Kırkpınar’da iz bıraktı Kağıtsporlu Seçkin Duman, Kırkpınar’da iz bıraktı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yıldızlar Judo Avrupa Kupası Müsabakaları,...
Yıldızlar Judo Avrupa Kupası Müsabakaları, İlimizde Düzenlenen Törenle Başladı Avrupa Judo Birliği...

Haberi Oku