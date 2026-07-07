Vinsan Spor Kampüsü projesi ihaleye çıkıyor

Bu proje, 8 farklı branşa özel salonlar

sayesinde sporculara profesyonel çalışma ortamı sağlayacak.

KOCAELİ’DE SPOR VİZYONUNU GÜÇLENDİREN YENİ YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente değer katan yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek spor alanında güçlü bir vizyon ortaya koymaya devam ediyor. İzmit Sanayi Mahallesi’ndeki Vinsan Tesisleri içerisinde hayata

geçirilecek “Vinsan Spor Kampüsü Projesi”, yalnızca bir spor kompleksi olmanın ötesine geçerek, sporcuların gelişimini destekleyen kapsamlı bir performans ve yaşam merkezi olmaya hazırlanıyor. Projenin ihalesi 5 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

BÜYÜKŞEHİR’DE HERKES SPORLA BULUŞUYOR

Türkiye genelinde birçok ilde spor yatırımları sınırlı kalırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi spora ve sporcuya verdiği destekle fark yaratmaya devam ediyor. Kentte her

yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı hedefleyen Büyükşehir, Kocaeli’ye yeni ve modern bir spor tesisi daha kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Hayata geçirilecek bu yatırım, yalnızca bir spor alanı olmanın ötesinde, geleceğin sporcularını yetiştirecek

önemli bir merkez olma özelliği taşıyacak.

KAPSAMLI TESİS 18.500 PARSEL ÜZERİNDE YÜKSELECEK

Toplam 18.500 parsel alan üzerinde 17.265 metrekarelik toplam inşaat alanı olan Vinsan Spor Kampüsü, çok yönlü spor altyapısıyla dikkat çekiyor. Projenin en önemli parçalarından biri olan 3.285 metrekarelik jimnastik

binasında büyük bir jimnastik performans alanı ve 120 kişilik tribün yer alacak. 7.000 metrekarelik VinsaSEM Spor Salonu ise adeta bir branş merkezi niteliği taşıyacak. Eskrimden judoya, taekwondodan güreşe, masa tenisinden boksa, karateden haltere kadar 8

farklı branşa özel salonlar sayesinde sporculara profesyonel çalışma ortamı sağlanacak.

ANTRENMANDAN İYİLEŞMEYE BÜTÜNCÜL SPOR HİZMETİ

Bunun yanında 1.470 metrekarelik fitness alanı da yalnızca antrenman değil, aynı zamanda sporcu sağlığı ve rehabilitasyonunu destekleyecek şekilde planlandı. Bu alanda 375 metrekarelik fitness salonuna ek olarak

2 hidroterapi havuzu, 2 fizyoterapist odası, soğuk hava kabini ve 2 sauna yer alacak. Ayrıca 1.980 metrekarelik Sportam binasında 549 metrekarelik bir ölçüm merkezi bulunacak.