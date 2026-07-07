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Eskihisar Feribot Yolu Alt Geçidi’nde gece mesaisi

Büyükşehir, Gebze’deki alt geçidi her yönüyle pırıl pırıl yapıyor; Eskihisar Feribot Yolu Alt Geçidi’nde gece mesaisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent geneli

Eskihisar Feribot Yolu Alt Geçidi'nde gece mesaisi

07 Temmuz 2026 Salı 21:53

Gebze Eskihisar Feribot Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte gerçekleştirilen çalışmalarda temizlik, bakım ve çevre düzenlemeleri yapılarak hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de vatandaşlara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunulması hedefleniyor. Çalışmalar 9 Temmuz Perşembe sabahına kadar sürecek.

EKİPLER TRAFİĞİ AKSATMADAN ÇALIŞIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte kapsamlı temizlik ve bakım çalışması başlattı. Trafik akışını olumsuz etkilememek için gece saatlerinde yapılan çalışmalara A Takımı ekipleri de destek
vererek sürecin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi sağlanıyor.

9 TEMMUZ PERŞEMBE SABAHINA KADAR SÜRECEK
Yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 2x2 şeritli alt geçitte yürütülen çalışmalar, 6 Temmuz Pazartesi gecesi başladı. 9 Temmuz Perşembe sabahına kadar sürecek çalışmalar her gece 23.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar sırasında alt geçit geçici olarak trafiğe kapatılırken, Büyükşehir ekipleri uygulamayı trafiğin en az yoğun olduğu saatlerde yaparak gündüz saatlerinde ulaşımın kesintisiz devam etmesini sağlıyor.

ALT GEÇİTTE KAPSAMLI BAKIM VE TEMİZLİK
Büyükşehir ekipleri, alt geçidin daha güvenli, temiz ve düzenli hale gelmesi için birçok noktada eş zamanlı çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında korkuluk diplerinde biriken malzemeler kazma ve kürekle temizleniyor,
alt geçidin duvarları baştan sona yıkanıyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt yama çalışmaları yapılırken, yağmur suyu ızgaralarının temizliği, yükseltilmesi ve değişimi gerçekleştiriliyor. Ekipler ayrıca CNS korkulukların tamir, zımpara ve boya işlemlerini yapıyor, otokorkulukları makine ile yıkıyor. Yol çizgileri yenilenirken, alt geçitteki aydınlatma sistemlerinin bakım ve onarımı da titizlikle gerçekleştiriliyor.

ULAŞIMDA AKSAMA YAŞANMIYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yol ve ulaşım altyapısında periyodik olarak gerçekleştirdiği temizlik ve bakım çalışmalarını vatandaşların günlük yaşamını etkilememek adına gece saatlerinde sürdürüyor. Trafiğin en
sakin olduğu zaman diliminde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde hem ulaşımda aksama yaşanmıyor hem de alt geçitler daha güvenli, temiz ve konforlu hale getiriliyor.

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