Büyükakın, LGS’ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Başkan Büyükakın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu hafta sonu binlerce evladımız, uzun zamandır hazırlandıkları önemli bir sınav için sıralara oturacak. Anne babaların yüreği çocuklarıyla birlikte atacak.

Hiçbir sınav, bir evladımızın değerini ölçemez. Birkaç saat içinde verilen cevaplar; onların karakterini, merhametini, hayallerini ve taşıdığı cevheri tarif etmeye yetmez. Bu sınav önemlidir ama çocuklarımızın kıymetinden daha önemli değildir.

Sevgili gençler; bugüne kadar elinizden gelen gayreti gösterdiniz. Şimdi kendinize güvenin. Sınav salonuna bilgilerinizle beraber; emeğinizle sabrınızla ve inancınızla gireceksiniz. Sonuç ne olursa olsun, gösterdiğiniz çaba başlı başına takdire değerdir.

Kıymetli anne ve babalar; çocuklarımızın bu günlerde en çok ihtiyaç duyduğu şey, aile sıcaklığıdır. Onlara önce sevgimizi, güvenimizi hissettirelim. Çünkü bir evlat için en büyük güç, arkasında kendisine inanan bir ailenin olduğunu bilmektir.

Her evladımızın yolu, kabiliyeti ve nasibi farklıdır. Kimi bilimde, kimi sanatta, kimi teknolojide, kimi de hayatın başka alanlarında ülkesine hizmet edecektir. Önemli olan; onların kendilerini bulabilecekleri, mutlu ve faydalı bireyler olarak yetişebilecekleri yolu keşfetmeleridir.

İnanıyorum ki bugün sınava girecek gençlerimiz, yarın bu şehrin sokaklarında, bu ülkenin kurumlarında, fabrikalarında, laboratuvarlarında, okullarında ve hizmet makamlarında sorumluluk üstlenecek; milletimizin geleceğine yön verecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle LGS’ye girecek tüm evlatlarımıza gönül ferahlığı, zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Rabbim emeklerini zayi etmesin. Ailelerimizin duaları, öğretmenlerimizin emeği ve çocuklarımızın gayretiyle güzel yarınlara yürümeyi nasip etsin.”