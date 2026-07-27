Uluslararası Gebze Grand Prix Tamamlandı

Gebze Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona Gebze
Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye
Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü
Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu ile spor
camiasının temsilcileri, antrenörler, hakemler ve çok sayıda davetli katıldı.
Başkan Büyükgöz Sporcuları Tebrik Etti
Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı
Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin uluslararası bir spor organizasyonunu daha başarıyla
tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Başkan Büyükgöz, "Gebze'miz, uluslararası bir spor organizasyonuna daha
başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Uluslararası Gebze Grand
Prix'de mücadele eden tüm sporcularımızı azimleri, disiplinleri ve ortaya
koydukları centilmence mücadele için kutluyorum.” dedi.
Başkan Büyükgöz ayrıca; Gebze'nin sporda yükselen marka değerini her geçen
gün daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Sporcu Kent Gebze vizyonuyla;
çocuklarımızın ve gençlerimizin spora erişimini artıran, spor kültürünü
güçlendiren ve uluslararası organizasyonlarla şehrimizi buluşturan yatırımlarımıza
hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kaymakam Özyiğit'ten Tebrik
Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de organizasyonun başarıyla
gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, farklı ülkelerden
sporcuları Gebze'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kaymakam
Özyiğit, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek
organizasyonun dostluk, kardeşlik ve spor kültürünün gelişmesine önemli
katkılar sunduğunu belirtti.
Spor Merkezi Hedefi
Uluslararası Gebze Grand Prix, sporun birleştirici gücünü bir kez daha
ortaya koyarken, farklı ülkelerden gelen sporcuların dostluk ve centilmenlik
içerisinde mücadele ettiği organizasyon, Gebze'nin uluslararası spor
organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli merkezlerden biri olma hedefini de
güçlendirdi.
Uluslararası Gebze Grand Prix Tamamlandı
Gebze, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Uluslararası Gebze Grand Prix, farklı ülkelerden sporcuların katılımıyla büyük heye
Gebze Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona Gebze