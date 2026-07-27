Uluslararası Gebze Grand Prix Tamamlandı

Gebze Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen organizasyona Gebze

Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türkiye

Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürü

Gökhan Yavaşer, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu ile spor

camiasının temsilcileri, antrenörler, hakemler ve çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Büyükgöz Sporcuları Tebrik Etti

Organizasyonun ardından değerlendirmelerde bulunan Gebze Belediye Başkanı

Zinnur Büyükgöz, Gebze'nin uluslararası bir spor organizasyonunu daha başarıyla

tamamlamasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Başkan Büyükgöz, "Gebze'miz, uluslararası bir spor organizasyonuna daha

başarıyla ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadı. Uluslararası Gebze Grand

Prix'de mücadele eden tüm sporcularımızı azimleri, disiplinleri ve ortaya

koydukları centilmence mücadele için kutluyorum.” dedi.

Başkan Büyükgöz ayrıca; Gebze'nin sporda yükselen marka değerini her geçen

gün daha da güçlendirdiklerini belirterek, "Sporcu Kent Gebze vizyonuyla;

çocuklarımızın ve gençlerimizin spora erişimini artıran, spor kültürünü

güçlendiren ve uluslararası organizasyonlarla şehrimizi buluşturan yatırımlarımıza

hız kesmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Özyiğit'ten Tebrik

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de organizasyonun başarıyla

gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, farklı ülkelerden

sporcuları Gebze'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kaymakam

Özyiğit, müsabakalarda mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek

organizasyonun dostluk, kardeşlik ve spor kültürünün gelişmesine önemli

katkılar sunduğunu belirtti.

Spor Merkezi Hedefi

Uluslararası Gebze Grand Prix, sporun birleştirici gücünü bir kez daha

ortaya koyarken, farklı ülkelerden gelen sporcuların dostluk ve centilmenlik

içerisinde mücadele ettiği organizasyon, Gebze'nin uluslararası spor

organizasyonlarına ev sahipliği yapan önemli merkezlerden biri olma hedefini de

güçlendirdi.

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