Yuvacık Barajı yolu yenilendi

YOLLAR GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında yol yenileme çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Büyükşehir’in çalışmaları ile yollar güvenli, konforlu ve uzun ömürlü oluyor. Bu kapsamda son olarak, Yol

ve Bakım Dairesi ekipleri, Başiskele İlçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi’nde, altyapı çalışmalarının ardından zarar gören yollarda üstyapıyı yeniledi. Bölgede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için Yakacık Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesi ile Servetiye

Camii Mahallesi Dere mevkii üzerinden Aytepe Diriliş Kampı'na kadar uzanan yol güzergahında üstyapı iyileştirme ve düzenleme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Asfalt serimi sonrası çizgileri çizilen yolda güvenli ve konforlu sürüş sağlandı.

DEFORME OLAN YOLLAR ASFALTLANDI

Yuvacık ve çevresi, özellikle hafta sonları doğa ile vakit geçirmek isteyen piknikçilerin uğrak noktalarından biri oluyor. Bu nedenle bölgede araç trafiği ciddi şekilde artıyor. Yapılan yol yenileme çalışmalarının,

bu yoğunluğu daha rahat yönetilebilir hale getirmesi ve oluşan trafik yükünü azaltması hedefleniyor. Zamanla yıpranan ve sürüş konforunu azaltan yol yüzeyi, ekipler tarafından asfaltlanarak yenilendi. Böylece araçların daha rahat ilerlemesi ve yol güvenliğinin

artırılması sağlanıyor. Baraj Yolu-Aytepe Diriliş Kampı güzergâhında, 18 bin 876 ton binder, 4 bin 356 ton aşınma asfalt serimi yapıldı.

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