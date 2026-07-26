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Yuvacık Barajı yolu yenilendi

Büyükşehir, konfor ve güven için tempoyu düşürmüyor; Yuvacık Barajı yolu yenilendi Büyükşehir Belediyesi, Başiskele İlçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi’nde altyapı

Yuvacık Barajı yolu yenilendi

26 Temmuz 2026 Pazar 21:26

YOLLAR GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GELİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında yol yenileme çalışmalarına yoğun tempoda devam ediyor. Büyükşehir’in çalışmaları ile yollar güvenli, konforlu ve uzun ömürlü oluyor. Bu kapsamda son olarak, Yol
ve Bakım Dairesi ekipleri, Başiskele İlçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi’nde, altyapı çalışmalarının ardından zarar gören yollarda üstyapıyı yeniledi. Bölgede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için Yakacık Mahallesi Hamdi Taşdemir Caddesi ile Servetiye
Camii Mahallesi Dere mevkii üzerinden Aytepe Diriliş Kampı'na kadar uzanan yol güzergahında üstyapı iyileştirme ve düzenleme çalışmaları başarıyla tamamlandı. Asfalt serimi sonrası çizgileri çizilen yolda güvenli ve konforlu sürüş sağlandı.
DEFORME OLAN YOLLAR ASFALTLANDI
Yuvacık ve çevresi, özellikle hafta sonları doğa ile vakit geçirmek isteyen piknikçilerin uğrak noktalarından biri oluyor. Bu nedenle bölgede araç trafiği ciddi şekilde artıyor. Yapılan yol yenileme çalışmalarının,
bu yoğunluğu daha rahat yönetilebilir hale getirmesi ve oluşan trafik yükünü azaltması hedefleniyor. Zamanla yıpranan ve sürüş konforunu azaltan yol yüzeyi, ekipler tarafından asfaltlanarak yenilendi. Böylece araçların daha rahat ilerlemesi ve yol güvenliğinin
artırılması sağlanıyor. Baraj Yolu-Aytepe Diriliş Kampı güzergâhında, 18 bin 876 ton binder, 4 bin 356 ton aşınma asfalt serimi yapıldı.

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