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Lokomotif Çocuk Köyü Lotus’ta ilk hasat sevinci

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Lokomotif Çocuk Köyü Lotus’ta eğitim alan minik öğrenciler, büyük özenle ekip büyüttükleri ürünlerin ilk hasa

Lokomotif Çocuk Köyü Lotus'ta ilk hasat sevinci

26 Temmuz 2026 Pazar 12:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Lokomotif Çocuk Köyü Lotus’ta eğitim alan minikler; toprağı tanıyor, ekip biçmeyi öğreniyor ve üretimin bereketiyle tanışıyor. Günümüzde önemi giderek artan tarımsal üretim bilincini küçük yaşlarda çocuklara aşılayan büyükşehir; bu sayede üreten, üretirken mutlu olan ve doğayla bağ kuran nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Lokomotif Çocuk Köyü Lotus içerisinde yer alan Loko Bahçe’de toprakla buluşan fideler, miniklerin sevgi dolu ellerinde büyüdü. Günler boyunca düzenli olarak sulanan, bakımı yapılan ve ilgiyle takip edilen sebzeler olgunlaşınca çocuklar ilk hasat heyecanını yaşadı. Dalından kopardıkları her ürün, onların emeklerinin karşılığı olurken, gerçekleştirilen hasat miniklerin yüzlerinde unutulmaz bir tebessüm oluşturdu.

Doğayla büyüyen nesiller
Hasat etkinliği sayesinde çocuklar, üretim sürecini yakından deneyimleme fırsatı buldu. Tohumun fideye, fidenin ürüne dönüşmesini adım adım gözlemleyen öğrenciler; sabretmeyi, sorumluluk almayı ve emeğin değerini yaşayarak öğrendi. Toprağa dokunan her minik el, doğayla güçlü bir bağ kurarken çevre bilincinin gelişmesine de katkı sağladı.

Üreterek öğreniyorlar
Lokomotif Çocuk Köyü Lotus’ta gerçekleştirilen uygulamalı etkinlikler, çocukların eğlenirken öğrenmesini destekliyor. Loko Bahçe’de yapılan ilk hasat da bu anlayışın en güzel örneklerinden biri oldu. Çocuklar, kendi yetiştirdikleri ürünleri toplamanın gururunu yaşarken üretmenin, paylaşmanın ve doğayı korumanın önemini deneyimleyerek keşfetti.
Minik ellerin büyük emekle gerçekleştirdiği ilk hasat, geleceğe umut eken anlamlı etkinlik olarak hafızalarda yerini aldı.

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