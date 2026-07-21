GEBZE SANAYİSİNİN GÜCÜ TESCİLLENDİ:  41 ÜYEMİZ İSO İKİNCİ 500 LİSTESİNDE

İstanbul Sanayi Odası Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, bu başarının yalnızca firmaların elde ettiği bir sonuç olmadığını, aynı zamanda Gebze'nin üretim gücünün, sanayi altyapısının ve ülke ekonomisine sağladığı katkının da somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Başkan Aslantaş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2025 araştırmasında 41 üyemizin yer alması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu başarı; üretimin, emeğin, yatırımın ve sürdürülebilir büyümenin sonucudur.

Dünyada yaşanan ekonomik belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler, yüksek üretim maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklara rağmen üretimini aralıksız sürdüren, yatırım iştahını koruyan ve istihdam oluşturmaya devam eden sanayi kuruluşlarımız, yalnızca

ekonomik bir başarıya değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğine yönelik güçlü bir sorumluluğa da imza atmaktadır. Türkiye ekonomisinin temel taşı olan tüm sanayicilerimizi yürekten kutluyorum.

Gebze; organize sanayi bölgeleri, üretim kapasitesi, teknoloji odaklı yatırımları ve ihracat gücüyle ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden biridir. İSO İkinci 500 listesinde 41 üyemizin yer alması, bölgemizin üretim kabiliyetini, rekabet gücünü ve sanayideki

istikrarlı yükselişini bir kez daha ortaya koymuştur.

Gebze Ticaret Odası olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak, ihracat kapasitesini geliştirecek, dijital ve yeşil dönüşüm süreçlerini destekleyecek, mesleki eğitimi güçlendirecek ve üyelerimizin uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıracak projeleri

kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Üreten, yatırım yapan, istihdam sağlayan ve ülkemize katma değer kazandıran tüm üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.

2025 yılı İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında yer alma başarısı gösteren 41 üyemizi ve bu başarıda emeği bulunan tüm çalışanlarını gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum.

Gebze Ticaret Odası olarak, üretim, yatırım, ihracat ve istihdamıyla ülke ekonomisine değer katan tüm üyelerimizi kutluyor; sanayimizin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları iş dünyamızla birlikte sürdürmeye devam ediyoruz.