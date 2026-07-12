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Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam böyle darp edildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cami avlusunda uygunsuz davranışlarda bulunana genç çifti uyaran imam, erkek şüphelinin saldırısına uğradı. İmamın darp edildiği anl

Cami avlusunda uygunsuz davranış uyarısı saldırıyla bitti: İmam böyle darp edildi

12 Temmuz 2026 Pazar 10:27

Olay, 9 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında, Alikahya Atatürk Mahallesi’ndeki İmam-ı Rabbani Camii’nde meydana geldi. İddiaya göre, cami avlusunda alkol alarak uygunsuz davranışlarda bulunan gençleri cami imamı uyardı. Uyarının ardından çıkan tartışmada erkek şüpheli, imama saldırdı. İmam, aldığı darbelerle yere düştü. Bir süre olay yerinden uzaklaşan çift yeniden camiye geldi ve erkek şahıs, imamı ikinci kez darp etti. Durumu fark eden vatandaşlar araya girerek şüpheliye engel olmaya çalıştı. Yaşananlar caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"İmam, cami avlusunda uygunsuz davranışta bulunan gençleri uyarınca darp edildi"
Yaşananları anlatan İmam-ı Rabbani Camii yönetim kurulu üyesi Uğur Uludoğan, "Hazin bir olayla karşı karşıya kaldık. Bu olay bizi ve camiamızı derinden üzdü. Buraya gelen genç arkadaşlar, yatsı namazına 40 dakika kala, lojmanın kenarında bayan arkadaşıyla beraber 1-2 saat önceden alkol almaya başlamışlar. Akşam yatsı namazında hocamız, lojmanından inerken kadın ve erkek 2 genci uygunsuz vaziyette görüyor. Kendilerini ikaz ederek, ‘Burası bir cami avlusu, burada yapmış olduğunuz davranışlar hoş değil’ diyor. Bunun üzerine şahıs, Ö.K. hocamıza saldırıyor, darp ederek yere düşürüyor. Yanında bulunan arkadaşı da araya girip ayırmaya çalışıyor. Ancak darp eden şahıs tekrar gelerek hocamıza hücum ediyor. Hocamız da karakola teslim etmek için şahsı elinden yakalıyor ve bırakmıyor. Şahıs da hocamızın kolunu ısırıyor" diye konuştu.
Olayın kabul edilemez olduğunu söyleyen Uludoğan, "Bu artık darptan çıkmış, vahşete dönüşmüş. Dolayısıyla hoş olmayan, nahoş şeyler yaşanıyor. Vatandaşlar gelerek araya giriyor. Cami imamımız darp raporunu aldı, şu an istirahatte" ifadelerini kullandı.

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