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Büyükşehir’den geceyi aydınlatan dokunuş

Gebze Eskihisar Feribot Yolu Alt Geçidi ışıl ışıl oldu; Büyükşehir’den geceyi aydınlatan dokunuş Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze

Büyükşehir'den geceyi aydınlatan dokunuş

12 Temmuz 2026 Pazar 10:24

Çalışmalar kapsamında alt geçitteki LED projektörler yenilenirken, elektrik altyapısı da baştan sona modernize ediliyor. Böylelikle alt geçit, daha güçlü aydınlatmasıyla vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve estetik bir ulaşım ortamı sunuyor.

GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM SAĞLANDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım güvenliğini artırmak ve sürücülere daha konforlu bir ulaşım deneyimi sunmak amacıyla bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi
Başkanlığı’na bağlı Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu Caddesi üzerindeki alt geçitte kapsamlı bir aydınlatma çalışması gerçekleştirdi.

LED PROJEKTÖRLER YENİLENDİ
Alt geçitte bulunan 20 adet 150 watt LED projektörün 12’si yenileriyle değiştirildi. Çalışma kapsamında diğer projektörlerin bakımları yapılırken, elektrik panoları ve kablo hatları da kontrol edilerek gerekli bakım işlemleri tamamlandı. Yapılan çalışmalarla alt geçitte gece görüşü iyileştirilirken, sürüş güvenliği de önemli ölçüde artırıldı.

AYDINLATMA, BAKIM VE TEMİZLİK BİR ARADA
Alt geçitteki çalışma, aydınlatma sistemlerinin yenilenmesiyle sınırlı kalmadı. Bu kapsamda Büyükşehir ekipleri, alt geçitte kapsamlı temizlik ve genel bakım çalışmalarını da titizlikle tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalarla alt geçidin altyapısı güçlendirilirken, aydınlatma ve çevre düzenlemeleri sayesinde vatandaşlar için daha güvenli, daha temiz ve daha konforlu bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

ÇALIŞMALAR PLANLI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki alt geçitler, kavşaklar ve ulaşım güzergâhlarında aydınlatma, bakım ve altyapı çalışmalarını planlı şekilde sürdürecek. Bu sayede vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmetinden yararlanması sağlanıyor.

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