Başkan Büyükakın’dan Kocaelispor’a moral

KAMPTAKİ BEŞİNCİ GÜN

Kentin markası Kocaelispor, Süper Lig 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına 4 Temmuz Cumartesi günü başladı. İstanbul Riva’daki Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde devam eden yeni sezon hazırlıkları yoğun tempo ile sürerken, kampın bugün önemli bir konuğu vardı. Yeşil-Siyahlı temsilcimizin Amatör’den Süper Lig’e uzanan yolculuğunda Kocaelispor’a her türlü desteği sunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Riva’daki kampı ziyaret etti.

“TAKIMIN ENERJİSİNİ YÜKSEK GÖRDÜM”

Başkan Büyükakın, Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul ve Teknik Direktör Selçuk İnan’dan kamp süreci ve takım hakkında bilgiler aldı. Futbolcular ile tek tek selamlaşan Başkan Büyükakın, yeni sezon öncesi takıma

olan inancını dile getirdi. Büyükakın moral ziyaretinin ardından yaptığı konuşmada,

“Takımımızın enerjisini ve motivasyonunu çok iyi gördüm. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza sakatlıksız ve verimli bir kamp dönemi diliyorum. Yeni sezonda da şehrimizi en

iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum” dedi.