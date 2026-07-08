GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mezarlık ve Şehitliklerde Kapsamlı Bakım Çalışması

Gebze Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklar ve şehitliklerde gerçekleştirdiği rutin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mezarlık ve Şehitliklerde Kapsamlı Bakım Çalışması

08 Temmuz 2026 Çarşamba 12:59

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, mezarlık alanlarında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Periyodik Bakım Çalışmaları Sürüyor
Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarda yabani ot temizliği, çim biçme,
ağaç ve çalı budamaları, çevre düzenlemesi ile genel temizlik çalışmaları
titizlikle tamamlandı. Mezarlık içi yollar, ziyaret alanları ve ortak kullanım noktaları temizlenirken, çevre estetiğini olumsuz etkileyen unsurlar da ekipler tarafından kaldırıldı. Böylece mezarlık alanları daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu.

Şehitliklerde Özenli Çalışma Şehitliklerde de aynı hassasiyetle sürdürülen çalışmalar kapsamında şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Bayraklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları yapılırken, şehitliklerin manevi atmosferine uygun, temiz ve düzenli bir görünüm oluşturulmasına özen gösterildi.

Vatandaşların Ziyaretleri İçin Hazır Hale Getiriliyor
Yıl boyunca rutin olarak devam eden bakım ve temizlik çalışmalarıyla mezarlıkların her zaman temiz, düzenli ve ziyaret edilebilir durumda tutulması hedefleniyor. Gebze Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam ediyor.

Haber Galerisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Gündem
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz Arapçeşme Esnafıyla Bir Araya Geldi Başkan Büyükgöz Arapçeşme Esnafıyla Bir Araya...
Gebze Kaymakamı Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Vali Aktaş'ı Gebze Makamda Ziyaret Ettiler Gebze Kaymakamı Özyiğit ve Gebze Belediye Başkanı...
Büyükşehir’in sera desteği üretime güç kattı Büyükşehir’in sera desteği üretime güç kattı
Eskihisar Feribot Yolu Alt Geçidi’nde gece mesaisi Eskihisar Feribot Yolu Alt Geçidi’nde gece mesaisi
Çayırovalı yüzücülerden 25 madalyalık başarı Çayırovalı yüzücülerden 25 madalyalık başarı
Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü: 2 yaralı Otomobil 15 metrelik apartman boşluğuna düştü:...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükgöz Arapçeşme Esnafıyla Bir...
Geldi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle buluşmaları kapsamında bu kez Arapçeşme Mahallesi...

Haberi Oku