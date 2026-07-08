Mezarlık ve Şehitliklerde Kapsamlı Bakım Çalışması

Gebze Belediyesi, ilçe genelindeki mezarlıklar ve şehitliklerde gerçekleştirdiği rutin bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vatandaşların kabir ziyaretlerini daha temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, mezarlık alanlarında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Periyodik Bakım Çalışmaları Sürüyor

Belediye ekiplerince yürütülen çalışmalarda yabani ot temizliği, çim biçme,

ağaç ve çalı budamaları, çevre düzenlemesi ile genel temizlik çalışmaları

titizlikle tamamlandı. Mezarlık içi yollar, ziyaret alanları ve ortak kullanım noktaları temizlenirken, çevre estetiğini olumsuz etkileyen unsurlar da ekipler tarafından kaldırıldı. Böylece mezarlık alanları daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturuldu.

Şehitliklerde Özenli Çalışma Şehitliklerde de aynı hassasiyetle sürdürülen çalışmalar kapsamında şehit kabirlerinin çevresi temizlenerek peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirildi. Bayraklar, yürüyüş yolları ve yeşil alanlarda bakım çalışmaları yapılırken, şehitliklerin manevi atmosferine uygun, temiz ve düzenli bir görünüm oluşturulmasına özen gösterildi.

Vatandaşların Ziyaretleri İçin Hazır Hale Getiriliyor

Yıl boyunca rutin olarak devam eden bakım ve temizlik çalışmalarıyla mezarlıkların her zaman temiz, düzenli ve ziyaret edilebilir durumda tutulması hedefleniyor. Gebze Belediyesi ekipleri, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirerek ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdürmeye devam ediyor.