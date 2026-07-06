İzciler, “Gez-Gör” ile Kocaeli’yi adım adım keşfetti

“Gez-Gör Kocaeli Projesi” kapsamında bir araya gelen 185 izci, kentin önemli noktalarını ziyaret ederek hem geçmişe hem de geleceğe uzanan bir keşif yolculuğuna çıktı.

KOCAELİ’NİN DEĞERLERİ YERİNDE ANLATILDI

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan konumu, köklü tarihi, eşsiz doğası ve modern şehir yaşamıyla öne çıkan Kocaeli’nin kültürel mirasını genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen gezi programında Büyükşehir Belediyesi’nin

hayata geçirdiği yatırımlar da tanıtıldı. Program kapsamında izcilerde yaşadıkları kente yönelik farkındalık ve aidiyet duygusunun güçlendirilmesi amaçlandı.

185 İZCİ TARİHİ YOLCULUĞA KATILDI

Şehir keşif programına 55 erkek ve 130 kız izci katıldı. Gezi turunda Türkiye İzcilik Federasyonu’na bağlı STK kuruluşları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor İzcileri, Saraybahçe İzcilik Kulübü, Kocaeli Gençlik

ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü ile Kocaeli Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü izcileri yer aldı.

İZMİT’İN KURTULUŞ GÜNÜNDE ANLAMLI ROTA

Gezi programının ilk etabı, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 28 Haziran tarihinde gerçekleştirildi. Bu anlamlı günde izciler, kentin tarihine tanıklık eden mekânları ziyaret ederek İzmit’in

geçmişi hakkında bilgi aldı ve milli mücadele ruhunu yerinde hissetme fırsatı buldu.

TARİHTEN BİLİME UZANAN KEŞİF ROTASI

Program kapsamında izciler; Namazgâh Şehitliği, Orhan Camii, Süleyman Paşa Hamamı, Selim Sırrı Paşa Konağı, İzmit Saat Kulesi, Kocaeli Bilim Merkezi, SEKA Kağıt Müzesi ve İzmit Millet Bahçesi’ni gezdi. Rehberler

eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde hem tarihi yapılar hem de kente değer katan modern yaşam alanları hakkında bilgiler verildi.

ŞEHİR BİLİNCİ VE AİDİYET GÜÇLENDİRİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Gez-Gör Projesi” kapsamında düzenlenen şehir keşif gezileri sayesinde izciler, yaşadıkları kentin tarihi, kültürel ve sosyal zenginliklerini yerinde görme fırsatı buldu. Gençlerin Kocaeli’yi daha yakından tanımalarını sağlayan program, kentin geçmişi ile bugünü arasında güçlü bir bağ kurarken, şehir bilincinin ve kültürel farkındalığın gelişmesine de önemli bir katkı sundu.