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İzmit’te 9 bin metrekarelik yol çizgisi tamam

Büyükşehir, yollarda sürüş güvenliğini en üst noktaya taşıyor; İzmit’te 9 bin metrekarelik yol çizgisi tamam Kocaeli Büyükşehir...

İzmit'te 9 bin metrekarelik yol çizgisi tamam

04 Temmuz 2026 Cumartesi 21:54

İzmit ilçesinde sürücülerin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için 9 bin metrekarelik güzergâhta yol çizgilerini yeniledi. Çalışmalar kapsamında 1 mm kalınlığında 4 bin 890 metrekare, 1,5 mm kalınlığında ise bin 350 metrekare yüksek dayanımlı termoplastik yol çizgi boyası kullanıldı.

YOL ÇİZGİLERİ YENİLENMEYE DEVAM EDİYOR
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını daha güvenli, konforlu ve modern hale getirmek amacıyla yol bakım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik güvenliğini artıran uygulamalarıyla
dikkat çeken Büyükşehir, yol çizgi yenileme çalışmaları kapsamında yüksek görünürlük sağlayan termoplastik yol çizgi boyamaları ile hem sürücüler hem de yayalar için güvenli ulaşım standartlarını yükseltiyor.

9 BİN METRELİK GÜZERGÂHTA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, İzmit Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi ile Demiryolu Caddesi’nde toplam 9 bin metre uzunluğundaki güzergâhta yol çizgilerini yeniledi. Yapılan çalışmalarda 1 mm kalınlığında
4 bin 890 metrekare, 1,5 mm kalınlığında ise 1.350 metrekare yüksek dayanımlı termoplastik yol çizgi boyası kullanıldı.

YOLLARDA GÜVENLİĞİ ARTIRAN DOKUNUŞ
Gece görüşünü artıran reflektif özelliği sayesinde sürücülerin yol işaretlemelerini daha net görmesine imkân tanıyan uygulama, özellikle gece sürüşlerinde güvenli ve konforlu ulaşımı destekliyor. Büyükşehir Belediyesi,
kent genelinde yol çizgi çalışmalarını belirlenen program doğrultusunda sürdürürken, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bu çalışmalarla hem sürücüler hem de yayalar için daha güvenli ulaşım altyapısı oluşturulması hedefleniyor.

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