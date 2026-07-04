Kocaeli'nin

Kocaeli’de "Halk Üniversitesi" olarak anılan KO-MEK, 405 farklı branşta verdiği mesleki, kültürel ve kişisel gelişim eğitimleriyle kuruluşundan bu yana 1 milyon 173 bini aşkın kursiyere ulaştı.

42 kurs merkezinde eğitim faaliyetlerini sürdüren KO-MEK; uzaktan eğitim, istihdama yönelik projeler ve sosyal sorumluluk çalışmalarıyla her yaştan vatandaşa ulaşmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü eğitim ve kültür faaliyetleriyle vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerini destekliyor. Medeniyet değerlerinden beslenen eğitim yaklaşımıyla bireylerin nitelikli yaşam sürmelerine katkı sunulurken, istihdama yönelik kurs ve projelerle iş gücünün gelişimine de destek veriliyor. Hedef ise ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan örnek gösterilen bir marka şehir oluşturmak.

42 kurs merkezinde eğitim

Kocaelili vatandaşlar tarafından "Halk Üniversitesi" olarak adlandırılan KO-MEK, 2004-2005 eğitim öğretim yılında 8 kurs merkeziyle başladığı yolculuğunu bugün 12 ilçede faaliyet gösteren 42 kurs merkeziyle sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda sürekli gelişen kurslarda; el sanatlarından yabancı dillere, kişisel gelişimden müzik ve gösteri sanatlarına kadar 405 farklı branşta eğitim veriliyor.

1 milyon 173 bin kişiye ulaşıldı

Kuruluşundan bu yana faaliyetlerini kesintisiz sürdüren KO-MEK, bugüne kadar 405 branşta toplam 1 milyon 173 bin 497 vatandaşa eğitim hizmeti sundu. Mesleki gelişimin yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da katkı sağlayan kurslar, kent genelinde yoğun ilgi görüyor. KO-MEK, yaygın eğitim anlayışı doğrultusunda bireylerin yaşam boyu öğrenme süreçlerini destekliyor. Eğitimler, vatandaşların mesleki becerilerini geliştirirken sosyal hayata aktif katılımlarını da teşvik ediyor.

116 bin kişi dijital eğitimden yararlandı

Büyükşehir tarafından hayata geçirilen KO-MEK Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM), 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren dijital eğitim hizmeti sunuyor. Seminer ve Uzaktan Eğitim Programları olmak üzere iki ana başlıkta faaliyet gösteren merkez, bugüne kadar 116 bin 165 kursiyere ulaştı. UZEM kapsamında 29 bin 250 kişi seminerlere katılırken, 86 bin 915 kişi çevrim içi eğitim programlarından faydalandı. Böylece toplam 116 bin 165 vatandaş uzaktan eğitim imkanından yararlandı.

Seminer ile mesleki gelişim

Seminer bünyesinde dil, bilişim ve kişisel gelişim başta olmak üzere birçok alanda eğitim ve seminer programları düzenleniyor. Yüz yüze başlayan eğitimler, çevrim içi içeriklerle desteklenerek daha geniş kitlelere ulaştırılıyor. Uzaktan eğitim programları kapsamında dil, bilişim, çocuk gelişimi ve muhasebe-finansman gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Kursiyerler, dijital platformlar üzerinden içeriklere erişerek zaman ve mekândan bağımsız öğrenme fırsatı yakalıyor.

Sosyal projelerle gönüllere dokunuyor

KO-MEK, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. Ramazan ayında gerçekleştirilen "KO-MEK Hurması" projesiyle ihtiyaç sahiplerine destek olunurken, "KO-MEK Bohçası" ile evlilik hazırlığı yapan kursiyerlere katkı sunuluyor. Yaz döneminde düzenlenen Anne-Çocuk Atölyeleri ile çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimleri destekleniyor. Programlarda çocuklar eğlenerek öğrenme imkanı buluyor.

Gençlere yaşam becerileri kazandırılıyor

Ev becerileri atölyesi kapsamında 10-18 yaş arası gençlere mutfak, dikiş, ilk yardım, yabancı dil, robotik kodlama ve sanat alanlarında eğitimler veriliyor. Bu sayede gençlerin günlük yaşam becerileri ve kişisel gelişimleri destekleniyor. Büyükşehir tarafından hayata geçirilen İstihdam Akademileri, sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini hedefliyor. Uygulamalı eğitimlerle desteklenen programlar, katılımcıları iş hayatına hazırlıyor.

Moda akademisine yoğun ilgi

SEKA Sanat İhtisas Merkezi bünyesindeki Moda Akademisi’nde bugüne kadar 481 kişiye eğitim verildi. Sergi, workshop ve söyleşilerle desteklenen programlar kapsamında hazırlanan tasarımlar defilelerle sergileniyor. Tarım Akademisi’nde çiftçilikten arıcılığa, mantar ve sebze yetiştiriciliğine kadar birçok alanda eğitim veriliyor. Katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle üretime hazırlanıyor.

Dil akademisi yolda

Farklı yaş gruplarına yönelik planlanan Dil Akademisi’nde konuşma odaklı ve teknoloji destekli eğitim modeli uygulanacak. Speaking Cafe ve atölye çalışmalarıyla katılımcıların dili aktif kullanmaları hedefleniyor. Kocaeli Sosyal Yaşam Merkezi bünyesinde planlanan Gastronomi Akademisi ile gıda sektörüne yönelik nitelikli eğitimlerin verilmesi hedefleniyor.

KOMEK sepeti girişimcilere destek oluyor

Komek Sepeti projesiyle el emeği ürünler ekonomik değere dönüşüyor. Fiziki mağazalar ve e-ticaret platformu üzerinden üreticiler ürünlerini satışa sunabiliyor. Proje kapsamında 2 bin 246 üretici aktif olarak satış gerçekleştiriyor. Uygulama, yerel üretimi desteklerken girişimcilerin ekonomik hayata katılımına katkı sağlıyor. Ustam Projesi ile örgün eğitim dışında kalan ya da mesleki yeterliliğini geliştirmek isteyen bireylere yönelik eğitimler düzenleniyor. Mesleki ve teknik eğitimlerle nitelikli iş gücünün artırılması hedefleniyor.