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Gebze’de futbol ve manevi eğitim bir arada

Beylikbağı Spor Kulübü, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle çocuklara yönelik hem spor antrenmanlarını hem de Kur’an-ı Kerim eğitimini kapsayan yeni bir proje başlattı. Kayıt sürecinin devam ettiği eğitimlerin 6 Temmuz’da başlaması planlanıyor. Alınan bilgiye göre, yaz dönemini verimli geçirmek isteyen çocuklar için Beylikbağı...

Gebze'de futbol ve manevi eğitim bir arada

03 Temmuz 2026 Cuma 17:37

Beylikbağı Spor Kulübü, Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle çocuklara yönelik hem spor antrenmanlarını hem de Kur’an-ı Kerim eğitimini kapsayan yeni bir proje başlattı. Kayıt sürecinin devam ettiği eğitimlerin 6 Temmuz’da başlaması planlanıyor.
Alınan bilgiye göre, yaz dönemini verimli geçirmek isteyen çocuklar için Beylikbağı Spor Kulübü tesislerinde yeni bir eğitim programı hayata geçirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında, genç sporculara futbol antrenmanlarının yanı sıra düzenli olarak Kur’an-ı Kerim ve dini değerler eğitimi verilecek. Kayıt toplama aşamasının devam ettiği proje kapsamındaki eğitimlerin 6 Temmuz’da başlaması planlanıyor.
Hem fiziksel hem de manevi gelişimi desteklemeyi hedefleyen program kapsamındaki antrenman ve derslerin, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

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