Ebeveynli oyun grubuna ailelerden yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Anne Şehir Merkezleri, anneler ve çocuklara yönelik örnek projeler üretmeye devam ediyor. Bu projelerden biri olan “Ebeveynli Oyun Grubu”, yalnızca İzmit’te bulunan Anne Şehir Merkezi Akasya’da uygulanıyor ve ailelerden yoğun ilgi görüyor.

SADECE AKASYA ANNE ŞEHİR MERKEZİ’NDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez Anne Şehir Merkezi Akasya’da başlatılan ebeveynli oyun grubu ailelerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 18-24 ay ve 24-36 ay olmak üzere iki farklı yaş grubuna özel hazırlanan programda minikler, anneleriyle birlikte katıldıkları oyun temelli etkinliklerle öğrenme sürecine dahil oluyor. Çocuklar bu süreçte hem eğleniyor hem de ebeveynleriyle zaman geçirmenin keyfini yaşıyor.

MİNİKLER EBEVEYNLERİYLE KEŞFEDEREK ÖĞRENİYOR

Miniklerin ebeveynleriyle keşfederek öğrendikleri program; çocukların sosyal, bilişsel, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyecek şekilde planlanıyor. Etkinlikler sayesinde akran iletişimi güçlenirken ince ve kaba motor beceriler, dil gelişimi ve problem çözme yetenekleri de destekleniyor. Merkezde haftada bir gün düzenlenen programlar, 10’ar kişilik sınıflarda gerçekleştiriliyor ve eğitimlerde her çocuğa birebir ilgi gösteriliyor.

ÖZGÜVENLİ VE SOSYAL BİREYLER YETİŞTİRMEYİ AMAÇLIYOR

Ebeveynli oyun gruplarında çocukların; dünyayı tanıma ve anlamlandırma becerilerinin gelişmesi, sosyalleşme süreçlerinin desteklenmesi, özgüven ve iletişim becerilerinin artırılması ve hareket ederek öğrenme alışkanlığı kazanmaları hedefleniyor. Ayrıca program süresince çocuklar uzman psikologlar tarafından gözlemleniyor. Gerekli durumlarda ailelere danışmanlık desteği sunularak hem çocukların hem de ebeveynlerin süreci sağlıklı şekilde yönetmesi sağlanıyor.

ANNELER İÇİN DE KAPSAMLI HİZMETLER

Anne Şehir Merkezleri’nde sadece çocuklara değil, annelere yönelik de birçok hizmet bulunuyor. Pilates, fitness ve zumba gibi spor aktivitelerinin yanı sıra psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve fizyoterapi hizmetleriyle kadınların hem fiziksel hem de sosyal olarak desteklenmesi amaçlanıyor. Marifetli Eller Atölyesi’ne katılan kadınlar, tamamen ücretsiz workshoplarla hem yeni beceriler kazanıyor hem de keyifli zaman geçiriyor. Ayrıca bunların yanı sıra ders saatleri sırasında çocuklar, anne yanı sınıflarında güvenle eğitim alarak eğlenceli vakit geçiriyor.