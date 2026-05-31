Teknoşehir’de dur durak yok

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin SEKA yerleşkesinde hayata geçirmeyi planladığı “Teknoşehir Projesi’nde” ilerleme oranı yüzde 22 seviyesine ulaştı. Gençlere ve girişimcilere yönelik teknoloji üssü olacak projede çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda hızla devam ediyor.

31 Mayıs 2026 Pazar 10:56

 TARİHİ DOKU KORUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bilim, teknoloji ve girişimcilik vizyonuyla hayata geçireceği “Teknoşehir Projesi’nde” çalışmalar aralıksız olarak sürüyor. İzmit SEKA yerleşkesinde yapımı devam eden proje, tamamlandığında Kocaeli’nin yeni teknoloji ve inovasyon merkezi olacak. İzmit 3317 ada 1 parselde yürütülen rekonstrüksiyon çalışmaları kapsamında eski “Mekanik Atölye Binası” tarihi kimliği korunarak yeniden inşa ediliyor. 20. yüzyıl endüstri mirasının mihenk taşlarından biri olan yapı, modern teknoloji altyapısıyla yeniden hayat bulacak. Projede fiziki ilerleme oranı yüzde 22 seviyesine ulaşırken, yapım çalışmalarının 2027 yılının Ocak ayında tamamlanması hedefleniyor.

 

GENÇLER VE GİRİŞİMCİLER İÇİN YENİ MERKEZ

Yaklaşık 272 milyon 174 bin TL yatırım maliyetine sahip proje kapsamında kütüphane, atölyeler, girişimci ofisleri, amfi-sahne alanı, ortak çalışma alanları, sosyal yaşam bölümleri ve teknik hacimler yer alacak. Teknoşehir’in özellikle gençler, teknoloji takımları ve girişimciler için önemli bir merkez olması hedefleniyor.

 

İMALATLAR EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR

Projede kolon donatı imalatları sürerken, temel hatlı kalıp ve beton dökümleri tamamlandı. Temel içi mekanik dolgu çalışmaları devam ederken, çelik imalat atölye üretimleri ile çelik ankraj imalatları da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

 

SEKA, TEKNOLOJİ ÜSSÜNE DÖNÜŞÜYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişimini destekleyecek projeleri hayata geçirmeyi sürdürürken, Teknoşehir Projesi’nin tamamlanmasıyla birlikte SEKA Kültür Alanı’nın önemli bir teknoloji ve inovasyon merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

