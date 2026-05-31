Kocaeli TEM Otoyolu’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna yaklaşılırken dönüş yoluna geçen tatilciler, Kocaeli geçişinde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

 Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde, akrabalarının yanında veya tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Tatilin bitimine bir gün kala özellikle İstanbul’a dönüşe geçen sürücüler, Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kocaeli’de yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde öğle saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu gözlenmeye başladı. Yoğunluğun artmasıyla birlikte araçlar uzun kuyruklar oluştururken, bazı noktalarda sürücüler dur-kalk şeklinde ilerlemek zorunda kaldı. Bekirdere Rampası başta olmak üzere güzergahın çeşitli kesimlerinde kilometrelerce araç trafiği meydana geldi. 
  Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’dan Anadolu’ya doğru yaşanan yoğun araç geçişi, dönüşlerin başlamasıyla bu kez ters yöne döndü. İstanbul istikametine yönelen binlerce araç nedeniyle TEM Otoyolu’nda trafik akışı yavaşladı. Araçların düşük hızda ilerlediği güzergahta sürücüler zaman zaman uzun süre aynı noktada beklemek durumunda kaldı. 
  Trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde polis ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. 

