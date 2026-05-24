Zabıta, hayatın her alanında aktif rol üstleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde mağduriyet yaşayan, yaralanan ve ulaşımda zorluk çeken vatandaşlara yönelik hızlı müdahaleleriyle takdir topluyor. Bu kapsamda ekipler, farklı noktalarda gerçekleştirdikleri çalışmalarla vatandaşların güvenli şekilde ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlıyor.

24 Mayıs 2026 Pazar 11:53

 MAĞDUR VATANDAŞ BARINMA EVİNE TESLİM EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yalnızca denetim göreviyle değil, vatandaşın zor anlarında sunduğu destekle de hayatın her alanında aktif rol üstleniyor. Otogar bölgesinde kimsesi olmadığı tespit edilen bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kuruçeşme Barınma Evi’ne götürüldü. Vatandaş, zabıta ekiplerinin kendisine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

YARALANAN VATANDAŞA ANINDA MÜDAHALE

Derince İnönü Caddesi Çınarlı Durağı’nda otobüsten indikten sonra düşerek yaralanan yaşlı vatandaş için zabıta ekipleri hızlı şekilde 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

 

YÜRÜMEKTE ZORLANAN VATANDAŞA HASTANE DESTEĞİ

Yürümekte güçlük çeken bir vatandaş ise zabıta ekipleri tarafından ekip aracıyla alınarak hastaneye ulaştırıldı. Vatandaşın güvenli şekilde sağlık hizmetine erişimi sağlanırken, ekiplerin destek süreci hastaneye teslim edilene kadar devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelinde benzer sosyal destek ve yönlendirme çalışmalarını sürdürüyor.

