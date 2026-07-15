TÜBİTAK Fen Lisesi geleceğin bilim insanlarını arıyor: Başvurular 15 Temmuz’da sona eriyor

Geleceğin bilim insanlarına ücretsiz yatılı eğitim ve burs imkanı sunacak okulun özel sınavı, 18 Temmuz Cumartesi günü 25 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarına göre yüzde 1’lik başarı dilimine giren öğrenciler arasından özel bir sınavla 90 öğrenci kabul edecek olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Fen Lisesi için geri sayım başladı. Öğrencilere temel bilimler ve ileri teknolojiler alanında 5 yıllık yatılı eğitim, burs, ücretsiz konaklama ve doğrudan TÜBİTAK uzmanlarıyla staj imkanı sunan prestijli okula başvurular, 15 Temmuz 2026 saat 23.59’da e-Okul sistemi üzerinden sona erecek. Geleceğin teknoloji yıldızlarını belirleyecek olan özel giriş sınavı ise 18 Temmuz Cumartesi günü Türkiye genelinde belirlenen 25 sınav merkezinde eş zamanlı olarak yapılacak. Okulun özel sınavı, 18 Temmuz Cumartesi günü 10.00-11.40 saatleri arasında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul Anadolu, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon ve Van olmak üzere 25 sınav merkezinde eş zamanlı gerçekleştirilecek. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul eden TÜBİTAK Fen Lisesi, ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor.

"Türkiye’de tek diyebiliriz"

Okulun işleyişinin Türkiye’de tek olduğunu ifade eden TÜBİTAK Fen Lisesi Müdürü Hacı Ahmet Yıldırım, "Okulumuz 6’ncı dönem öğrencilerini bekliyor. Okulumuza kayıt yaptırabilmeniz için öncelikle LGS’de yüzde 1’lik dilime girmemiz gerekiyor. Bu yüzde 1’lik dilime girmiş olan öğrencilerimize halihazırda birer mesaj gitti. Sınav 18 Temmuz günü ülkemizde 25 ilde yapılacak. Okulumuzun temel özelliği; temel bilimlere meraklı, proje yapmaya meraklı, ülkemizin Türkiye teknoloji hamlesiyle paralel şekilde çalışmalar yapan bir okul olmasıdır. Öğrencilerimizi sınavda ne bekliyor? 50 soruluk bir sınav. 10 bilgisayar, 10 matematik ve 30 fen bilimleri şeklinde sıralanıyor. Sınavdan korkmalarına gerek yok. Sınav daha çok öğrencilerimizin yeteneğini ölçüyor, yani analiz gücünü ölçüyor. Sorular korkacakları kadar zorlukta değil. İsmimizde TÜBİTAK olduğu için insanlar genelde korkuyor. Fakat bu konularda yeteneklilerse, bilime ve teknolojiye merakları varsa kesinlikle sınava girip kendilerini denemelerini tavsiye ederim. Öğrencilerimizin merak ettiği alanlarda çok daha hızlı ilerlemelerini sağlıyoruz. TÜBİTAK kampüsü içerisindeyiz. TÜBİTAK’taki uzmanlarla da bir araya gelebiliyorlar. Onların yeteneklerinden, projelerdeki çalışmalarından birebir istifade edebiliyorlar. O yüzden bu Türkiye’de tek diyebiliriz" dedi.

"Ödüller aslında tek başına bir hedef değil"

Okulun açılış gayesinin temel bilimlerde nitelikli bilim insanı yetiştirmek olduğunu söyleyen Hacı Ahmet Yıldırım, "Bunun için elimizdeki en önemli araç gereçlerden biri bilim olimpiyatları, ikincisi de proje yarışmalarıdır. Okulda sağlanan ortam da sonuçlarını verdi. Şu ana kadar onlarca uluslararası bilim olimpiyatında madalya alan öğrencimiz var. Türkiye’de proje yarışmalarında ciddi başarılar elde ediyorlar. Bunun yanı sıra uluslararası yarışmalarda da ödül alan öğrencilerimiz var. Ödüller aslında tek başına bir hedef değil. Öğrencinin bu süreçlere dahil olması önemli. Okulumuzda çalışan, bu konularda proje üreten yüzlerce öğrenci var. Bilim olimpiyatlarına hazırlanan çok sayıda öğrenci var. Bizim için asıl sevindirici olan, çok sayıda öğrencinin bunlara katılım sağlıyor olması. Bunlardan temel bilim olarak çok ciddi kazanımlar sağlıyor olması" diye konuştu.

"Ne kadar uzaktan gelirseniz gelin burada çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz"

Okulu tercih etmesinde birçok sebep olduğunu belirten Saba Sumru Saf, "Öncelikle maddi kaygıları yok. Okulumuz her türlü ihtiyacımızı her şekilde karşılıyor. İlk geldiğimiz zaman kıyafetlerimizi veriyorlar, temel ihtiyaçlarımızı veriyorlar. Aynı zamanda buraya geldiğinizde size burs bağlanıyor. Onun dışında eğitim açısından da herhangi bir sorun çekmeyecekler. Her yönden eğitimimiz mevcut burada. Gerek projeler olsun, gerek olimpiyat olsun. Ben mesela kişisel olarak kimya olimpiyatlarına hazırlanmıştım. Geçen yıl uluslararası altın madalya almıştım. Olimpiyat alanında ve proje alanında en öne çıkan okullardan bir tanesi. Kişisel gelişime en büyük katkı sunan faktör aslında buradaki ortam diyebilirim. Burada gerçekten samimi bir arkadaş ortamı var. Herkes birbirine ileri taşıyor. Tüketici bir rekabet ortamı yok aslında. Aynı zamanda sosyal açıdan da her türlü imkan sunuluyor. Mesela ben bir müzik grubunda yer almıştım. Bir şarkı kaydettik, müzikte çaldık. İstediğiniz sosyal etkinliklerle burada da ilgilenebiliyorsunuz. Spor takımlarımız var. Güvenli de bir ortam. Gebze’nin içinde yer alıyor ama biraz daha Gebze’nin çarşısından veya kalabalığından izole. Uzaklık öğrencileri korkutmaması gerekiyor. Çünkü ne kadar uzaktan gelirseniz gelin burada çok farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Çok farklı kültürlerle kaynaşıyorsunuz. Bu sizi kişisel açıdan gerçekten çok geliştiriyor. Sınav için de bence asla korkmalarına gerek yok. Ayrı bir hazırlık olmadan da kendi analiz becerileriyle, yorum becerileriyle girebilecekleri ve hak ettikleri ölçüde buraya gelip eğitim görebilecekleri bir sınav" dedi.

"Buradaki staj eğitimi konusu gerçekten çok önemli"

Gelecek hedeflerine değinen Yekta Settar Çalışkan ise, "Gelecekte ben uzay ve havacılık mühendisliği okumak istiyorum. Okulumuzun bana verdiği destek ise şu yönde; buradaki laboratuvar ve ders çalışmalarının yanı sıra biz 9. sınıfa geçtiğimizde TÜBİTAK’ın çeşitli birimlerinde staj imkanı görüyoruz. Buradaki alanında en iyi bilim insanlarından, mühendislerden, hocalarımızdan 3 yıl boyunca staj eğitimi alıyoruz. Buradaki staj eğitimimizin bizim hem meslek, kariyer seçiminde hem de bu seçimdeki yetkinlik kazanma konusunda çokça katkısı var. Buradaki staj eğitimi konusu gerçekten çok önemli" şeklinde konuştu.

"Bu sayede ulusal altın madalya sahibi oldum"

Öğrencilerden Ahmet Çan, "Okulumuz gerçekten fırsat olarak çok şey sağlıyor öğrencilere. Olimpiyat başvuruları, proje başvuruları, YKS hazırlık süreci olsun, hepsini de oldukça destekliyorlar. Ulusal coğrafya altın madalya sahibiyim. Okul aslında bana olimpiyat süreciyle tanışma fırsatı sağladı. Olimpiyat nedir, olimpiyata nasıl başvurulur, nasıl çalışılır bunları öğretti. Bu sayede ulusal altın madalya sahibi oldum" ifadelerini kullandı.