Otomobil takla atıp ters döndü: Sürücü yara almadan kurtuldu, annesi hastanelik oldu

Kocaeli D100 Karayolu'nda tırın sıkıştırdığı iddia edilen otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü burnu bile kanamadan kazayı atlatırken, araçta bulunan annesi yaralandı.

16 Mayıs 2026 Cumartesi 16:04

Kaza, Körfez ilçesi Barbaros Mahallesi D-100 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Türker N. idaresindeki 41 RC 685 plakalı otomobil seyir halindeyken iddiaya göre bir tırın sıkıştırması sonucu kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı takla atarak ters döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkarken yaralı annesi otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kadın, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen tırın bulunması için polis ekipleri çalışma

