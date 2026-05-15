KOCAELİ VALİLİĞİ VE KENT KONSEYİ’NDEN FEDAKÂR ANNELERE VEFA PROGRAMI

Kocaeli Valiliği ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen programda, evlatlarını tek başına büyüten anneler bir araya getirildi; üstlendikleri büyük sorumluluk ve gösterdikleri fedakârlık, düzenlenen anlamlı buluşmayla takdir edildi.

15 Mayıs 2026 Cuma 15:56

 Kocaeli Valiliği ve Kent Konseyi tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen program, yoğun katılımla Seka Deniz Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Program kapsamında organize edilen kahvaltı buluşmasında, evlatlarını tek başına büyüten ve onlara hem anne hem de baba olan fedakâr anneler ağırlandı. Programa; Kocaeli Valisi Sayın İlhami Aktaş’ın kıymetli eşi Hanımefendi Songül Aktaş, Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Yeliz Ünsoy ve ilçe vakıf müdürleri katılım sağladı. Programda konuşan Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Anneler Günü’nün anlam ve önemine dikkat çekerek, tek ebeveyn olarak çocuklarını büyüten annelerin üstlendiği büyük sorumluluğa vurgu yaptı.

“GÖSTERDİĞİNİZ SABIR VE EMEK, HER TÜRLÜ TAKDİRİN ÜZERİNDE”

Başkan Çetin, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: “Bugün burada, Anneler Günü vesilesiyle hayatın yükünü tek başına omuzlayan ve evlatları için hem anne hem de baba olan siz güçlü yürekli annelerimizle bir araya gelmek istedik. Sizler, evlatlarınızın yanında duran, onları koruyan, yol gösteren ve her şartta destek olan en büyük güçsünüz. Tüm zorluklara rağmen gösterdiğiniz sabır ve emek, her türlü takdirin üzerindedir. Burada sadece Anneler Günü’nü kutlamıyor; aynı zamanda ortaya koyduğunuz bu büyük mücadeleyi ve güçlü duruşu da saygıyla selamlıyoruz.

“ÜSTLENDİĞİNİZ SORUMLULUK SON DERECE KIYMETLİ”

Sizlerin yetiştirdiği evlatlar, toplumumuzun yarınlarını şekillendiriyor. Bu nedenle üstlendiğiniz sorumluluk son derece kıymetlidir. Bu anlamlı programda bizleri yalnız bırakmayan, katılımlarıyla programımıza değer katan Kocaeli Valimiz Sayın İlhami Aktaş’ın kıymetli eşi Hanımefendi Songül Aktaş’a, programın gerçekleşmesi için büyük emek harcayan Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürümüz Yeliz Ünsoy’a ve ilçe müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; başta siz değerli annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum.” dedi.


