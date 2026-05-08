“Yayathon” ile yaya çözümleri geliştirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kocaeli Yaya Ulaşımı Eylem Planı” kapsamında yürümeyi bir kent deneyimi olarak ele alacak. Bu kapsamda yaya öncelikli ve erişilebilir çözümler geliştirmeyi amaçlayan “Yayathon” etkinliği düzenlenecek. 25 Mayıs’a kadar devam edecek başvurular, www.yayathon.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.

GENÇLER, KOCAELİ’NİN YAYA GELECEĞİNİ TASARLIYOR

Gençlerin yaratıcı potansiyelini yerel planlama süreçlerine dahil eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kocaeli Yaya Ulaşımı Eylem Planı” kapsamında yeni bir etkinliğe daha imza atıyor. Üniversite öğrencilerinin ve farklı disiplinlerden katılımcıların birlikte çalıştığı, fikir üretmeye dayalı bir etkinlik olarak planlanan “Yayathon” ile yaya öncelikli, güvenli, erişilebilir ve yenilikçi kentsel çözümler geliştirilmesi hedefleniyor.

YÜRÜMEK BİR DENEYİME DÖNÜŞÜYOR

Yayathon etkinliği ile katılımcılar, belirlenen pilot bölgelerde yaya odaklı sorunları çok boyutlu biçimde analiz ederek, yürümeyi yalnızca bir ulaşım biçimi değil, bütüncül bir kent deneyimi olarak yeniden ele alacak. Kullanıcı odaklı yaklaşım doğrultusunda geliştirilecek öneriler ile katılımcılar, gerçek planlama süreçlerine doğrudan katkı sunma fırsatı yakalayacak. Etkinlik süresince ekipler; kısa, orta ve uzun vadeli fikirler geliştirerek hem hızlı uygulanabilir çözümler hem de sürdürülebilir kentsel dönüşüm stratejileri ortaya koyacak.

İKİ FARKLI ÖLÇEKTE PİLOT UYGULAMA ALANI

Katılımcılar, Kocaeli’nin farklı kentsel karakterlerini temsil eden iki pilot bölgede çalışma yürütecek. Buna göre İzmit’te 83 hektarlık geniş bir alanda kentin idari ve ticari merkezlerini kapsayan ana yaya aksları ele alınacak. Bu alanda yaya sürekliliği, ulaşım türleri arasında entegrasyon ve genel erişilebilirliğin artırılması üzerine odaklanılacak. Darıca’da ise 5 hektarlık daha küçük ölçekte yoğun kent dokusu ve sahil çevresinde çalışmalar yapılarak, trafik sakinleştirme, çocuk dostu sokaklar ve güvenli kamusal alanların oluşturulması öncelikli konular arasında yer alacak.

BAŞVURULAR 25 MAYIS 2026’YA KADAR DEVAM EDECEK

Farklı disiplinlerden katılımcıları bir araya getirmeyi hedefleyen Yayathon için başvuru süreci devam ederken, programa katılmak isteyen adayların en geç 25 Mayıs 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Yayathon’a; lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, üniversitelerde görev yapan akademisyenler ve ilgili alanlarda faaliyet gösteren profesyoneller www.yayathon.kocaeli.bel.tr adresi üzerinden başvuruda bulunabilir.