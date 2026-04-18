EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’in sosyal hizmet modeli akademiye taşındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli ve yaşlı bireylere yönelik geliştirdiği sosyal hizmet modellerini üniversite öğrencileriyle buluşturdu. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, çevrim içi ders kapsamında akademik ortama taşındı.

18 Nisan 2026 Cumartesi 11:25

KOCAELİ MODELİNİ BAHAR DEMİRHAN ANLATTI

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde verilen “Yerel Yönetimler ve Sosyal Hizmet” dersi kapsamında gerçekleştirilen programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet alanındaki uygulamaları ele alındı. Doç. Dr. Dilara Ustabaşı Gündüz’ün yürüttüğü derse konuk olan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan, belediyenin hayata geçirdiği çalışmaları öğrencilere aktardı.

HİZMET MODELİ ÖRNEKLERİYLE ELE ALINDI

Sunumda, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik projeler, engelli bireylerin günlük yaşamını kolaylaştıran hizmetler ve sosyal belediyecilik anlayışıyla geliştirilen uygulamalar detaylı şekilde paylaşıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği derste, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet modeli örnek uygulamalar üzerinden değerlendirildi.

AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Programda, yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanındaki rolüne dikkat çekilirken, bu tür buluşmaların bilgi paylaşımını güçlendirdiği ve mesleki farkındalığı artırdığı ifade edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı gruplara yönelik hizmetlerini akademik platformlarda örnek model olarak paylaşmayı sürdürecek.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çiftçi, Çayırovalı miniklerle, Trafik Eğitim Parkı’nda buluştu Çiftçi, Çayırovalı miniklerle, Trafik Eğitim...
Kartepe’ye Ücretsiz Etüt Merkezi Geliyor Kartepe’ye Ücretsiz Etüt Merkezi Geliyor
Büyükşehir, gençlere tarih bilinci aşılıyor Büyükşehir, gençlere tarih bilinci aşılıyor
KOBİTEM’in yangın eğitimi ile hastaneler güvende KOBİTEM’in yangın eğitimi ile hastaneler güvende
Saygınlar Kulübü üyelerine afet bilinci kazandırıldı Saygınlar Kulübü üyelerine afet bilinci kazandırıldı
Sultan Fatih Anaokulu’nda sıfır atık eğitimi verildi Sultan Fatih Anaokulu’nda sıfır atık eğitimi...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çiftçi, Çayırovalı miniklerle, Trafik Eğitim...
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Türkan Göktürk Bilgi Evi 4. Sınıf öğrencileriyle Trafik...

Haberi Oku