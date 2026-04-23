23 Nisan kutlamalarında çocuklar bayramın yıldızı oldu

Kocaeli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, İzmit Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunma töreni ve ardından Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla coşkuyla kutlandı.

İzmit Kent Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başlayan 23 Nisan programı, daha sonra Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde devam etti. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akari, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve veliler katıldı. Kültür merkezinde gerçekleştirilen programda ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Resim yarışmasında derece elde eden öğrenciler de sahneye çıkarken, şiir yarışmasında başarılı olan öğrenciler şiirlerini davetliler için seslendirdi. 

Öğrencilere ödüllerini Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı verdi. Program, öğrencilerin sahnedeki anları ve törene katılan protokol üyelerinin çocuklarla bir araya gelmesiyle sona erdi. 


