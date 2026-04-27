İbn-i Sina MTAL’de Bayrak Töreni

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bayrak törenine katıldı.

Okul yönetimi tarafından karşılanan protokol üyeleri, tören öncesinde öğretmenlerle ve öğrencilerle bir araya geldi.





Öğrencilerle Birlikte İstiklal Marşı

Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı’nı okuyan protokol üyeleri, bayrak töreninin ardından öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim hayatına dair görüşlerini dinledi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrencilerin ilgisi ve coşkusu dikkat çekti.

Başkan Büyükgöz’den Öğrencilere Mesaj

Törende öğrencilere hitap eden Başkan Büyükgöz, gençlere önemli tavsiyelerde bulunarak, “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Kendinizi en iyi şekilde yetiştirmeniz, hem kendi hayatınız hem de ülkemizin yarınları için büyük önem taşıyor. Disiplinli çalışarak, hedeflerinize odaklanarak çok güzel başarılara imza atacağınıza inanıyorum.” dedi.

Öğretmenler Odasına Ziyaret

Program kapsamında öğretmenler odasını ziyaret eden protokol üyeleri öğretmenlerle birebir sohbet ederken okul müdürü ve öğretmenlerden eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

Eğitime Destek Mesajı

Tören sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükgöz, eğitimin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Gençlerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onların donanımlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir” ifadelerini kullandı.





