Çiftler İçin Adana Çift Terapisi Rehberi

Ancak bu problemler aşılmaz bir noktaya getirilerek ilişkide kopmanın yaşanması beklenmeden Adana çift terapisi gibi bir yöntem ile çözüme ulaştırılabilir. Çünkü terapi eşler arasında sağlıklı bir iletişim oluşturabilmek için geliştirilen bir süreçtir.

Çift terapisi süreci, içerisinde günümüzde değişen teknikler kullanılarak çift arasındaki duygu ve düşünce eksikliğini tamamlama hedefi ile yürütülür. Farklı yöntemler olarak duygu odaklı terapi, Gottman yöntemi ya da bilişsel davranışçı terapi gibi teknikler çift arasındaki bağın güçlenmesini sağlarken, çiftin sorunlarını daha profesyonel bir destek ile çözebilmesini amaçlar.

Çiftler İçin Adana Çift Terapisi Nedir?

Adana çift terapisi veya genel anlamda çift terapisi, bir romantik ilişki içerisinde bulunan iletişim problemlerini, güven eksikliği ya da duygusal kopmaları bir terapist eşliğinde çözüme ulaştırma programıdır.

Günümüzde terapiler bir Adana psikolog desteği ile oluşturulurken, bu terapi sürecinde gerek sevgililer gerek sözlü ve nişanlılar gerek ise evli çiftler yani partnerler terapiye katılmayı tercih ederler. Terapideki temel amaç; çiftin birbirini anlamasına yardımcı olarak, iletişim sürecini sağlıklı hale getirmek ve iletişimdeki dinamiklerin gelişmesini sağlamaktır. Bireylerin çift içerisinde duygu ve düşüncelerini açıkça ifade edebileceği şekilde bir diyalog kurmalarına yardımcı olunur.

Günümüzde Adana çift terapisi özellikle de aşağıda sayılabilecek tarzda problemler yaşayan çiftler için önemli bir fayda sağlayabilir:

· İletişim problemi olan çiftler

· Aldatma sorunu yaşayan ve kopma yaşayan çiftler

· Çocuk konusunda anlaşmazlık yaşayan evli çiftler

· Ayrılma ya da boşanma sürecindeki çiftler

· Travmatik olaylar sonrasında iletişim sorunu yaşayan çiftler

· Sürekli tartışma yaşayan çiftler

· Güven problemi bulunan eşler ve çiftler

· Cinsel problemleri bulunan çiftler

· Evlilik kararı sürecinde sıkıntı yaşayan sözlü ve nişanlılar

· Duygusal bağ eksikliği yaşayan çiftler

Adana Çift Terapisi Neler Sağlar?

Uzman bir psikolog eşliğinde yürütülen çift terapisi sürecinde temel olarak ilişkideki problemlerin çözülmesi ile birlikte çiftler arasında daha iyi bir iletişim geliştirme, anlaşılmazlık yaratan problemlerin çözüme kavuşturulması ve daha güçlü bir bağ oluşturulması sağlanır.

Duygusal bağı bulunan sevgililer, sözlüler, nişanlılar, evliler veya aile kurulmuş çiftler iletişim problemleri, duygusal yakınlık, çatışma, güven problemi, cinsel sorunlar, çocuk ile ilgili sorunlar veya ayrılık problemleri gibi birçok noktada iletişim kopması ve aradaki bağın sorunlu hale gelmesi problemini yaşayabilir. Öncelikle iyi bir araştırma ile doğru referanslara sahip olan bir Adana en iyi psikolog tercih edildiğinde, çift bir terapiye katılarak bu terapi sayesinde bahsedilen tip sorunların çözümü için danışmanlık sürecinden geçirilir.

Çift terapisi bir terapist rehberliğinde danışmanlık süreci anlamına gelirken, çiftin bireysel olarak ve eş olarak katıldığı bu süreçte her seans önemli bir ilerleme kat edilir. Örneğin; ilk seansta terapist ilişkinin öyküsünü dinledikten sonra halihazırdaki problemleri ve ilişkideki beklentileri gözden geçirir. Yürütülen her seansta da hedef bu problemlerin üzerine giderek iletişim problemlerini ortadan kaldırmak ve tarafsız bir yapı ile çiftlerin duygu ve düşüncelerini birbirine daha rahat ifade edebilmesini sağlamaktır.

Adana Çift Terapisi Ne Kadar Sürer?

Terapi seanslarının kaç adet olacağı, seansların kaç saat süreceği ve ne kadarlık bir takvime yayılacağı standart olmamak ile birlikte her çift yaptığı ilk seans ile bu sürecin nasıl bir takvime yayılacağını öğrenebilir.

Genellikle terapistler çift terapisi uygulamalarına başladıktan sonra çiftler arasındaki problemlere göre değişen yöntemleri tercih ederek bu yöntemler ile sorunların üzerine gitmeyi tercih eder. Çiftlerin ev hayatında veya dış hayatta sürdürebilecekleri egzersizler sunarak bu egzersizlerin sonuçlarını da bir sonraki seansta talep eder ve olumlu özellikler üzerinden ilerleyiş elde eder. Çünkü temel amaç sorunların çözülmesidir ve sorunların çözülmesi için gereken sayıda seans ile sonuca ulaşılır.

Günümüzde terapiler birçok çiftin üzerinde pek durmadığı ve ancak hayatlarında kopuşa neden olabilecek sorunların farkına varılmasını ve bu sorunların üzerine gidilerek çözülebilmesini sağlamaktadır. Profesyonel ve düzenli bir çift terapisi ilişki içerisindeki sorunların net çözümünü sağlamasa da çözüm yollarını bulmaya yardımcı olur. Eğer Adana çift terapisi için gerçekten zaman ayrılabilecek düzeyde ve değerli bir ilişkiniz olduğuna kanaat getiriyorsanız, uzman bir psikoloji kliniğinde yapacağınız başvuru ile sorularınızın çözümü için beklemeden terapilere başlamayı seçebilirsiniz.