Gençliğin enerjisi EnFest’te resimlere yansıdı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençlerin buluşma noktası olan EnFest, İzmit Milli İrade Meydanı’nın dört bir yanında yükselen gençlik enerjisiyle hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen canlı resim performansı festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu.

FESTİVAL ALANI GÜN BOYU CANLILIĞINI KORUYOR

İzmit’in kalbi Milli İrade Meydanı’nda devam eden EnFest; gençlerin spor, sanat ve eğlenceyle iç içe özgürce kendilerini ifade ettiği renkli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Spor aktivitelerinden el sanatları atölyelerine, karaokeden yemek workshoplarına kadar birbirinden renkli etkinliklerle festival alanı gün boyu canlılığını koruyor. EnFest, yalnızca eğlence sunan bir festival olmanın ötesinde; gençlerin kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve yeteneklerini sergileyebilecekleri bir buluşma noktası oluyor.

GENÇLERDEN CANLI RESİM PERFORMANSI

Meydanın merkezinde Kocaeli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen canlı resim performansı festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri oldu. Genç sanatçılar, fırçalarını özgürce kullanarak sporun dinamizmini ve gençliğin enerjisini resimlerine yansıttı. Spor temalı resimlerde ise mücadele, takım ruhu, azim ve hareket işlenirken, ortaya çıkan eserler festival alanına ayrı bir dinamizm kattı.