Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Ailem Kocaeli” buluşmaları kapsamında divan edebiyatına dair yorumları ve şiirleri ile tanınan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ’ı ağırladı. Gebze’de düzenlenen programda konuşan Demirbağ, “Aile, insanın ilk mektebidir” dedi.

18 Mayıs 2026 Pazartesi 16:13

 DEMİRBAĞ, GEBZE’DE KONUŞTU

Türk dili ve edebiyatı alanındaki akademik çalışmaları, divan edebiyatına dair yorumları, şiirleri ve geniş kitlelere hitap eden İslami-edebi sohbetleriyle tanınan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen “Ailem Kocaeli” buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Gebze’de düzenlenen programda konuşan Demirbağ, “Aile toplumun en güçlü bağı, en güçlü köküdür. Bu kökten kopmadan ailemizi korumalıyız” dedi.

 

PROGRAMA GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

“Aile İçinde Saklı Cennet” başlığıyla gerçekleştirilen söyleşi Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç, Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürü Tuğba Yılmaz, Sağlık ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, aile kurumunun önemi, sevgi ve merhamet eksenli ilişkiler ile toplumsal değerler üzerine anlamlı bir sohbet dinleme fırsatı buldu.

 

“AİLE TOPUMUN TEMEL TAŞIDIR”

Programda konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ömer Demirbağ, aile yapısının toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, bireyin karakter gelişiminin aile ortamında şekillendiğini ifade etti. Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo ve dijitalleşmenin aile içi iletişimi zayıflatabildiğine dikkat çeken Demirbağ, “Dünya tarihi boyunca pek çok medeniyet sırayla gelmiş. Hepsinin altını kazıyorsunuz, vahye çıkıyor. Yani Allah’ın emri. Peygamberler geldiler ve gittiler bu dünyadan. Kendileri gelip gittikten sonra insanlık tarihi değişti. Bir zamanlar, küçük kız çocuklarının diri diri gömüldüğü topraklarda peygamberimizden sonra kubbeler, minareler, kütüphaneler ve beldeler fışkırdı. Bir peygamber geldi, insanlık tarihi değişti. O geldikten sonra insanlık, insan olduğunun farkına vardı.  Ve insana kıymet verilmeye başlandı. İnsana değer verildiği ortam medeniyettir. Bu medeniyeti kaybedelim diye ellerinden gelen yapılmış ve yapılmaya devam ediyor. Bu güçlerin bugünkü hedefleri ailemizdir” dedi.

 

AİLE HUZURUNUN ŞİFRELERİNİ ANLATTI

Söyleşide aile içinde huzurun korunabilmesi için sabır, empati ve iletişimin önemine değinen Demirbağ, insanların yoğun hayat temposu içerisinde birbirine zaman ayırmasının büyük değer taşıdığını söyledi. Aile ortamının birey için güven, aidiyet ve huzur kaynağı olduğuna dikkat çeken Demirbağ, manevi değerlerin yaşatıldığı evlerin topluma da olumlu yansıdığını ifade etti. Samimi atmosferde gerçekleşen söyleşide vatandaşlar, merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı da buldu.

