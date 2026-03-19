Bayramda kapınız doğaya açılsın

ORMANYA’DA YOK YOK

Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonlarından Ormanya ve Kuzuyayla, Ramazan Bayramı boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ormanya’da düzenlenecek yüz boyama, balon dağıtımı, şeker ikramı, nostaljik salıncak ve fotoğraf alanları bayram coşkusunu artırırken, Kuzuyayla’da doğal güzellikleri, temiz havası ve geniş yayla alanıyla doğayla iç içe huzurlu vakit geçirmek isteyenler için önemli bir alternatif sunacak.

KAMP ALANI DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR

Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya Kamp Alanı, karavan ve çadır konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli’nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya Kamp Alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

KUZUYAYLA’DA BAYRAM COŞKUSU

3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Kuzuyayla Tabiat Parkı da ziyaretçilerini doğayla buluşturacak. Ateşsiz piknik alanları sayesinde aileler güvenli ve temiz bir ortamda keyifli anlar yaşarken, doğaseverler serin yayla havasında huzur bulabilecek. Kuzuyayla, bu bayram da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin vazgeçilmez adresi olacak.

ORMANKÖY BAYRAMA ÖZEL DÜZENLENDİ

Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri olan Ormanköy’de de bayram öncesi düzenleme çalışmaları tamamlandı. Baharın renkleriyle canlanan Ormanköy, bayram boyunca doğaseverlere görsel bir şölen sunarken, hizmete girdiği günden bu yana ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri olan “Ormanın Sesi” bölümü ise Ramazan Bayramı boyunca doğaseverlere işitsel bir şölen sunacak.

BAYRAMDA ZİYARET SAATLERİ

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya, doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için bayramın birinci günü 12.00-18.00, ikinci ve üçüncü günleri ise 09.00-18.00 saatleri arasında açık olacak. Kuzuyayla ise bayramın birinci günü 12.00-19.00, ikinci ve üçüncü günleri ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.