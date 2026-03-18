GÜNDEM:
KENT BAYRAMLAŞMASI BİRİNCİ GÜN GERÇEKLEŞECEK

Kocaeli’de geleneksel hale gelen ve bu yıl 42’ncisi düzenlenecek olan Kent Bayramlaşması programı için hazırlıklar tamamlandı. Kentin tüm dinamiklerini bir araya getiren anlamlı buluşma, bayramın birinci günü Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

KENT BAYRAMLAŞMASI BİRİNCİ GÜN GERÇEKLEŞECEK

18 Mart 2026 Çarşamba 15:59

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Kent Bayramlaşması programı, bayramın ilk günü olan Cuma günü saat 14.00’te Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Şehrin ortak değerlerini buluşturan programda, bayramın manevi atmosferi hep birlikte paylaşılacak. Yoğun katılımın beklendiği buluşmada; protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları, esnaf temsilcileri ve vatandaşlar aynı çatı altında bir araya gelerek bayramlaşacak.

“ORTAK DEĞERLER ETRAFINDA KENETLENEN BİR ŞEHİRİZ”

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, tüm kenti bayramlaşma programına davet ettiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Rahmet, bereket ve paylaşma ayı olan Ramazan-ı Şerif’i uğurlamanın içimizde bıraktığı hüznü yaşarken, bayrama kavuşmanın sevincini ve coşkusunu da hep birlikte hissediyoruz. Ramazan boyunca aynı sofralarda buluşmanın, aynı duaya ‘âmin’ demenin huzurunu yaşadık. Kocaeli’mizde her geçen gün daha da güçlenen bir kentlilik bilinci var. Birbirini tanıyan, anlayan ve ortak değerler etrafında kenetlenen bir şehiriz. Kent Bayramlaşması da bu bilincin en somut ve en güçlü göstergesidir.

“BAYRAMIN BEREKETİNİ BİRLİKTE PAYLAŞIYORUZ”

Farklılıklarımızla bir araya gelerek aynı gönül ikliminde buluşuyor, bayramın bereketini birlikte paylaşıyoruz. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi 42’ncisini düzenleyeceğimiz Kent Bayramlaşması programına davet ediyor; bayramın şehrimize, ülkemize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.

Program Bilgileri:

  • Tarih: Bayramın 1. Günü (Cuma)

  • Saat: 14.00

  • Yer: Kocaeli Kongre Merkezi

